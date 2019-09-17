我国明确患者安全三项重点

9月16日，国家卫生健康委在中日友好医院召开例行新闻发布会，介绍患者安全相关情况。国家卫生健康委医政医管局副局长周长强在会上表示，今年，我国将患者安全日的活动口号确定为“人人参与患者安全”，旨在动员医院各个岗位的工作人员、患者及其家属、社会各界共同关注患者安全、人人参与患者安全，由点到面、形成合力，共同编织一个紧密的安全网。

周长强表示，在政府主导、行业推动，特别是医务人员的努力下，我国医疗质量和安全水平显著提升。住院患者死亡率、压疮发生率、输血反应率等患者安全类指标持续改善。下一步，将重点推动以下3方面的工作：一是构建“政府主导、各方参与”的患者安全工作格局。二是提升患者安全管理水平。坚持以患者为中心，以“预防为主、系统优化、全员参与、持续改进”为原则，进一步建立完善患者安全管理和技术支持体系，将患者安全管理融入医院管理各个环节，实现医疗机构患者安全管理系统化、科学化、规范化、精细化。三是营造积极的患者安全文化。鼓励医疗机构营造主动参与、自觉落实、积极报告、从错误中学习的非惩罚性患者安全文化，加强医患合作。

中国医院协会副会长方来英介绍，从2006年起，中国医院协会按照国际惯例每2年～3年定期发布一版《患者安全目标》，未来将编写出版《患者安全目标实践指南》。新版《患者安全目标》已于今年5月底发布，新增了“电子病历系统安全管理”“围手术期安全管理”“管路（导管和通路）安全”“医学装备安全与信息系统安全管理”等内容。

据悉，今年5月在瑞士日内瓦举行的第72届世界卫生大会通过决议，将每年的9月17日设立为世界患者安全日，以传播患者安全理念，推动全球协同合作，共同增进患者安全。2018年，国家卫生健康委印发了《关于进一步加强患者安全管理工作的通知》的文件，就患者安全工作做出部署，明确了主要任务和工作举措。（首席记者姚常房）