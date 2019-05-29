保障患者安全需深化全球协作

近日，世界卫生大会甲委员会第十次会议在瑞士日内瓦召开。会上，各国针对大会秘书处提交的《患者安全全球行动》报告进行了深入交流。中国代表团成员、国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉表示，患者安全正在成为全球公共卫生领域面临的巨大挑战。在过去十多年间，各国以及医疗机构开展了诸多开创性工作，取得显著进展，但是距离全民健康覆盖和可持续发展目标的要求依然存在差距。

《患者安全全球行动》报告指出，不安全医疗显著增加了伤害负担。其中，用药错误是医疗卫生系统中损伤和可避免伤害的主要原因，每年与用药错误相关的全球费用估计为420亿美元；不安全外科手术程序导致多达25%的患者出现并发症。不同干预措施零散无序和相互脱节对患者生命和福祉造成严重危害。另外，初级卫生保健机构是公众接触医疗保健的第一站，不安全、低质量的医疗往往是患者绕过初级卫生保健机构而直接选择二级卫生机构的重要原因之一。因此，在初级卫生层面解决患者安全问题对于确保信任和建立一个运作良好和高绩效的卫生系统至关重要。

焦雅辉建议，进一步深化全球协作机制，加大对中低收入国家的技术支持、项目指导支持力度，推动中低收入国家伤害负担和相关因素的系统数据或研究，鼓励研发创新性的干预举措。同时，应采取措施鼓励研发更适合中低收入国家医疗机构、初级保健机构的、价廉物美的患者安全举措或材料，制定相应的执行标准和程序，并就不良事件后续调查处理的规范化流程开展研究。（首席记者姚常房）