锻炼肌肉，癌症风险降两成

人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。

为调查肌肉锻炼与癌症死亡率之间的关联性，研究人员以31万名美国居民为对象，进行了为期8年的追踪研究。根据美国卫生和公众服务部的推荐，肌肉强化锻炼项目(以65岁以上人群为对象)包括：①杠铃、哑铃锻炼;②阻力带锻炼;③自身重量训练(如俯卧撑、下蹲、垂直悬挂等);④上下台阶;⑤搬重物;⑥庭院劳动;⑦瑜伽和太极拳。研究结果表明，达到推荐的锻炼频次和标准的参试者与未达标的人相比，因癌症导致的死亡风险降低了19%。并且，肌肉强化锻炼频次越高，癌症死亡风险越低。

美国卫生和公众服务部推荐老年人每周进行两次以上腿、臀、胸、背、腹、肩、臂等全身肌肉强化锻炼，每次时间不限，以各部分肌肉感到疲劳为止。英国卫生部网站也发布了同样的说明，他们的肌肉强化锻炼内容还包括骑自行车和跳舞。