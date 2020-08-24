蓝莓营养丰富，具有明目、抗衰老、增强抵抗力等多种保健功效。美国《营养学杂志》近期刊登一项新研究发现，女性多吃蓝莓还有助肌肉生长修复，让体格更壮实。

美国康奈尔大学安娜·塔拉克·默瑟博士团队对22名女性参试者开展了为期6周的试验，其中12人年龄在25~40岁之间，10人年龄在60~75岁之间。研究人员在参试者的常规饮食中增加冻干蓝莓(上午19克，晚上19克)，保证他们每天摄入相当于1.75杯新鲜蓝莓的营养物质。同时，参试者避免摄入其他富含多酚和花青素的食物。食用蓝莓后1.5小时，研究人员采集参试者血样，考察血清如何通过管理氧化应激能力、耗氧量或新陈代谢来影响肌祖细胞的功能。培养实验结果显示，对25~40岁的参试女性来说，富含蓝莓的饮食使肌祖细胞数量显著增加，肌祖细胞死亡率更低。这表明，吃蓝莓有助于抗击氧化压力，增加细胞耗氧量，从而减脂增肌。

美国疾控中心数据表明，人体肌肉会随年龄增长逐渐失去力量、柔韧性和耐力，特别是30岁后，肌肉质量每10年递减3%~5%。骨骼肌退化的后果是丧失活动能力，降低生活质量。该新研究是将细胞培养研究和动物研究结果转化为潜在饮食疗法的重要一步，可改善损伤后和衰老过程中的肌肉再生。