老人降压不能一味求低

高血压作为一种常见的慢性疾病，近年来患病率呈明显上升趋势。相关数据显示，目前，我国约有3亿高血压患者，每10个成年人中就有2人患病。这也提醒大家，防治高血压刻不容缓。但在降压过程中，不少患者“急于求成”，认为血压降得越快越低越好，这是非常严重的误区。

李先生今年68岁，平时感觉身体很好。单位组织体检时，发现血压高达180/85毫米汞柱，并且连续3天测都高，这可让他慌了神。为了追求“速效”，李先生每天服用多种降压药，3天后血压就降到了130/80毫米汞柱，这下他高兴坏了。可当天夜里，李先生突然感到胸闷、胸痛、出冷汗，紧急送医后被诊断为急性心肌梗死。医生表示，这与降压过快有关。

一般，年龄超过65岁的高血压患者称为老年性高血压，具有两个特点：一是常以单纯性收缩压增高多见；二是多伴有较严重的动脉硬化，许多病人还存在其他危险因素，比如靶器官损伤，常见的有心、脑、肾、眼。一旦降压过快，就有可能加重上述器官供血不足，从而产生严重并发症，如头晕、脑供血不足、肾功能障碍、急性心肌梗死等。

除了高血压急症外，降压治疗应缓慢进行，不能操之过急，持续、平稳才是正确的降压原则。另外，老年人降压要把握以下治疗原则，不能一味求低，否则会导致脑血流灌注不足，增加脑缺血风险。

原则一：《中国高血压防治指南》（以下简称《指南》）建议，如果不合并糖尿病、肾病等，老年性高血压患者的血压控制目标为小于140/90毫米汞柱，合并糖尿病、肾病、冠心病的患者，则需要将血压控制到130/80毫米汞柱以下。

原则二：一般来说，对于慢性高血压患者，血压在4~12周逐渐下降到目标值比较合适。

原则三：尽量使用长效降压药物，初次服药时应密切观察血压变化，避免初期治疗就一起使用多种药物联合降压。《指南》推荐的几种老年性高血压降压药中，有的药物对盐敏感性高血压（即因高盐负荷所引起的血压升高）和单纯性收缩期性高血压降压效果好；合并肾病、冠心病等疾病的人群，也可以服用，且不影响降压效果；动脉粥样硬化、脑卒中等心脑血管疾病人群服用《指南》推荐的药物，不仅能降压，而且可以降低心脑血管疾病的发病率。

原则四：对于以收缩压升高为主的老人，需要加强非药物性治疗措施，如稳定情绪、注意睡眠、饮食调理、防治便秘等。初次治疗的患者，应在医生指导下用药，以求安全可靠。▲（余 霖）