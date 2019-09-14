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北京制定母婴安全评价指数 发布孕产妇健康素养三十条

2019年09月14日07:40 来源：健康报网

　　日前，北京市卫生健康委召开媒体沟通会，介绍北京市区域母婴安全保障筑基行动有关情况。北京市卫生健康委党委委员、市中医管理局局长屠志涛介绍，为推进健康中国行动，提升区域母婴安全保障水平，北京市卫生健康委已于8月26日印发通知，启动母婴安全保障筑基行动。

　　屠志涛介绍，该行动采取的主要措施是制定并发布《北京市孕产妇健康素养三十条》，旨在通过通俗易懂的方式让孕产妇及家属了解并掌握应知应会关键信息。同时，北京市卫生健康委依托市级危重孕产妇抢救中心、北京妇产医院等12家单位及7家市级危重新生儿抢救中心，在有助产技术服务的15个区级妇幼保健院，分别建立产科基层服务点、新生儿科基层服务点，启动妇幼健康名院、名科、名医“三名”下基层工作，帮助对口区妇幼保健院加强产科建设，建立健全新生儿科（病室），加强人才培养，为基层提升孕产妇及新生儿救治能力提供支持。

　　据了解，为保障母婴安全工作质量，北京市卫生健康委率先制定区域母婴安全保障评价指数，通过定量和定性指标相结合的方式，确定15项评价指标，对各区母婴安全保障情况评价出高风险、低风险、比较安全、安全、非常安全5个等级。同时，北京市卫生健康委将定期对各区、各级医疗机构落实情况和效果开展区域母婴安全保障评价，定期公布评价结果，并实行色标管理。

　　屠志涛强调，各区、各相关医疗机构要实时掌握高危孕妇数据，对每例高危孕产妇进行追访指导，助产机构每月开展实战演练。确保发现一例、登记一例、报告一例、管理一例、救治一例，全力保障母婴安全。此外，北京市明确区卫生健康委，市、区妇幼保健院，市、区危重孕产妇及新生儿救治中心，助产机构，基层医疗卫生机构及其他医疗机构的母婴安全任务和责任，明晰母婴安全保障责任界线。（记者高艳坤）

(责编：许晓华、杨迪)


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