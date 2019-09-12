2019年预防出生缺陷日主题宣传活动在西安举行

据悉，9月12日，2019年预防出生缺陷日现场主题宣传活动在西安举办，活动主题为“出生缺陷早预防，健康中国我行动”。

近年来，陕西省妇幼健康事业成效显著，主要健康指标特别是妇幼健康核心指标总体优于全国平均水平，2018年孕产妇死亡率为7.3/10万，婴儿死亡率为2.9‰，均实现十三年连续下降，2018年全省孕产妇死亡数较上年度下降40%，基本实现了让群众“生的安全”。当前出生缺陷日益成为影响出生人口素质和儿童健康的突出公共卫生问题，为全面加强出生缺陷防治、提高出生人口素质，破除民生痛点堵点，当前，出生缺陷已成为影响儿童健康的突出公共卫生问题。为全面加强出生缺陷防治、提高出生人口素质，助力打赢健康扶贫攻坚战，陕西省在落实好免费孕前优生健康服务的基础上，从今年8月1日起全面推行免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务，每年投入1.8亿元实施重大民生实事，为孕妇免费提供产前血清学筛查一次和超声检查两次；为新生儿免费提供遗传代谢性疾病筛查、听力障碍筛查和先天性心脏病筛查各一次，努力让群众“生的健康”，不断增强三秦百姓的幸福感和获得感。

预防出生缺陷日主题宣传活动有着多年的成功举办历史，已经成为出生缺陷防治领域的重要宣传品牌。本次活动在西安举办，对进一步加强陕西省预防出生缺陷工作的宣传力度，推动全社会更加重视出生缺陷预防工作，更加关注妇女儿童健康，推进卫生健康事业更高质量发展具有着十分重要的意义。