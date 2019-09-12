无锡国际生命科学创新园正式开园 将构建全球化生命科学生态圈

据悉，近日，无锡国际生命科学创新园举办了开园仪式，并与首批入驻企业正式签约。据了解，该园区的落成将推动国际交流，加速全球创新成果在中国的孵化和实践。

据了解，无锡国际生命科学创新园，坐落在无锡市高新区，核心研发区规划面积约30万平方米，旨在打造覆盖从研发到孵化、从展示到商业落地的生命科学全周期的创新孵化平台，并致力于以全球创新智慧为中国患者提供全病程管理创新解决方案。创新园的成立得到了来自江苏省、无锡市、高新区三级政府的高度重视，预期将在未来三年内吸引超过50家创新企业入驻，进一步将创新园建成“一带一路”交汇点上一个具有影响力的国际创新产业园，吸引海内外高精尖科技人才和项目资源，共同打造国际化的生命科学产业集群。目前，创新园已邀请多位来自政、产、学、研、医的国内外顶尖专家组建园区顾问委员会，为园区和入驻企业提供前瞻性、高层次的发展决策咨询。

无锡国际生命科学创新园园区外景

据了解，今年3月，阿斯利康在博鳌亚洲论坛上宣布，将与无锡市政府及无锡高新区合作共建无锡国际生命科学创新园。据了解，在运营层面，阿斯利康已在园区规划、海内外企业引进以及全球资源网络搭建与共享等提供战略支持和咨询。未来，借助全球的产业资源和商业运作能力，以及对中国市场的深入了解，和创新成果孵化的丰富经验，阿斯利康还将协助无锡高新区为入驻创新园的企业提供更全面的支持，包括有针对性地提供疾病领域洞察、产品实验及审批协助、商业化合作平台、资本引入与上市等解决方案，覆盖从早期研发、创新孵化、成果转化到商业化运营的全流程。整合化的商业模式，优良的孵化环境，以及阿斯利康的全球资源网络，将形成创新园独有的生态环境。

据介绍，阿斯利康自2018年开始构建生命科学创新的全球网络，无锡国际生命科学创新园的成立正标志着阿斯利康的全球创新孵化理念首次在中国大陆地区落地。通过阿斯利康全球创新孵化平台的推荐，无锡国际生命科学创新园项目宣布仅半年时间以来，已迅速获得众多海内外创新企业的关注。此次签约入驻的10家企业来自全球不同国家和地区，聚焦癌症早筛、肿瘤基因检测、AI诊断等行业创新热点，开展多样化的前沿学科领域探索，包括中国的临床试验合同研究组织泰格医药，日本的医疗器械公司欧姆龙集团，英国的癌症早期筛查公司Abcodia，英国的医疗设备公司晴空医疗（ClearSky），中国香港的癌症基因检测公司善觅（Sanomics），俄罗斯的自然语言分析公司声曼和（Semantic Hub），中国台湾的药物传输平台开发公司心诚镁行动医电，以及印度的健康人工智能公司Tricog等，涉及制药、诊断、器械、数字化等多元领域，覆盖患者的全病程管理的不同阶段，与阿斯利康公司由传统制药企业向为患者提供全病程管理解决方案的创新平台企业的转型探索形成协同效应。

对于无锡国际生命科学创新园的正式开园，阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示非常期待：“阿斯利康一直将无锡作为我们中国创新战略实践的重要基地。我们始终致力于推动‘以患者为中心’的开放式创新。无锡国际生命科学创新园是阿斯利康继推出中国商业创新中心后的又一战略创新举措。创新园将与现有商业创新中心形成强大合力，充分利用深耕中国的行业洞察，整合全球产业资源，来聚合海内外创新力量，探索‘引进’创新新模式，打造世界级生命科学生态圈。”

据悉，无锡国际生命科学创新园目前已与全球其他创新平台开展交流合作，携手共进。目前，创新园已与俄罗斯斯科尔科沃创新中心（Skolkovo Innovation Center）达成姐妹园合作协议，并与英国生物工业协会（UK BioIndustry Association）、中国香港创新医疗学会及印度国家软件和服务企业协会（NASSCOM）等行业协会达成战略合作伙伴关系。这将进一步推动中国医疗健康的全球化进程，激发更大行业潜能。