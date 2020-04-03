疫情催促生命科学领域国际合作 无锡创新园复工已逾90%

随着全球疫情不断升级，各个产业面临前所未有的挑战。近日，无锡国际生命科学创新园I·Campus，英国生物工业协会BIA，阿斯利康共同组织了线上专题讨论会，邀请来自英国和中国在生命科学、医疗产业、金融投资方面的专家共同探讨疫情为生命科学领域带来的挑战与机遇。与会者一致认为疫情在紧急呼吁生命科学领域的国际合作，也为这个领域的企业发展提供了新的课题和发展机会。

江苏省无锡市副市长高亚光、无锡市高新区管委会副主任、新吴区副区长朱晓红等政府领导，英国生物工业协会首席执行官 Steve Bates，泰格医药创始人及董事长叶小平博士，和记黄埔医药首席执行官Christian Hogg先生，腾盛博药联合创始人、首席执行官洪志博士，中金投行部执行总经理郭榕榕女士等行业专家与阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊先生，阿斯利康中国副总裁、数字化与商业创新部负责人徐晶女士参与了会议，逾350位海内外企业代表线上出席。

此次会议中，中外嘉宾均表示疫情为生命科学领域带来了更为紧迫的期待；如何应对新冠疫情对产业的影响，如何把握疫情后的新机遇、数字化医疗、产业融合、全球化等问题都是摆在面前的重要课题。与会嘉宾认为在当前形势下，全球更应携手合作，共同应对危机。同时，嘉宾们也表达了对中国市场疫后提振的信心。中国正在形成有国际影响力的创新高地，将进一步为全球生命科学领域的发展带来生机。

对此，无锡市副市长高亚光表示：“此次疫情让全国提升了对生命科学产业重要性的深刻认识。疫情对生命科学领域的企业既是挑战，同时也是机遇。无锡将继续聚焦生命科学产业链的打造，持续为无锡生命科学产业的集聚发展创造优越的发展环境，不断加大对海内外优质项目的引进落地，提供服务平台，惠泽广大企业。”

作为本次会议主办方之一的无锡国际生命科学创新园，是无锡致力打造生物医药产业集群中的又一全球战略性平台。凭借长三角区域经济中重要的战略地位，无锡以开放的城市精神和优质的营商环境吸引并培育出了一批中流砥柱企业，其中以生物医药引领的生命科学产业已成为全球产业链上的有力引擎。2019年无锡国际生命科学创新园由无锡市政府、无锡高新区政府和阿斯利康合作建立，坐落在无锡市高新区。以国际化的起点，覆盖生命科学全周期，无锡国际生命科学创新园旨在加速全球创新成果在中国的孵化与实践。去年9月开园以来，创新园已迅速获得众多海内外创新企业的关注，吸引17家海内外企业入驻，涉及制药、诊断、器械、数字化等多元的前沿科学研究领域。疫情当下，创新园依然展现出相当的活力 。据无锡市副市长高亚光介绍，疫情期间无锡高新区积极开展了一系列工作帮助入驻的生命科学企业共渡难关：一方面保障他们在疫情期间的安全持续生产，目前节后复工复产率已达到90%以上；另一方面，努力做好企业的后援团，帮助困难企业筹措生产原料，联系产品销售渠道，为生命科学企业度过疫情时期保驾护航。“我希望创新园I·Campus能够成为全球优秀生命科学企业进入中国的最佳孵化平台”高副市长表示。

作为无锡国际生命科学创新园的海外战略合作伙伴，英国生物工业协会首席执行官 Steve Bates也表示，“这次疫情促进了医药行业的创新，我很荣幸能够参与今天的探讨并看到中国在生命科学领域持续迸发活力。听中国企业分享他们应对新冠疫情的措施非常吸引人，并且很显然我们需要向国际合作伙伴学习，寻找应对此次疫情的全球策略。我们相信，在未来，海内外更多的创新企业会进入中国，并通过无锡国际生命科学创新园的平台取得成果。”

谈及面对疫情如何把握未来机遇，第一批入园的企业泰格医药创始人及董事长叶小平博士表示，“此次疫情为各行各业都带来了不小的冲击，在生命科学研究领域，没有比现在更需要全球携起手来，共同应对危机。无锡国际生命科学创新园作为一个开放平台，为中国产业引入国际理念和做法，未来也有机会将国内好的模式孵化出海，这将为生命科学的可持续发展带来更多路径。”

阿斯利康是无锡国际生命科学创新园的联合发起者。一直以来，阿斯利康致力于打造一个面向全球的生命科学创新生态圈。阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊介绍说：“此次阿斯利康参与支持的线上研讨会，希望能借助政府和跨国各界的力量，为疫情下生命科学产业的可持续发展提供更多思路。在此次疫情中，我们看到中国政府的快速反应能力，在政府的大力支持下，我们在无锡生产及创新基地、无锡创新园的持续推广都没有因为疫情而停摆。我们相信疫情之后中国产业提振、持续创新具有强大潜能。我们希望继续依托无锡的创新土壤及政策环境优势，助力打造国际化的创新产业园，形成全球‘生命科学’的交汇点，为人类健康做出贡献。”

据悉，本月阿斯利康还组织了由全球数万名医生和世界级卫生专家共同参与的针对COVID-19临床分享与讨论的系列网络直播学术会议，为全球抗疫提供有力支持。来自中国、日本、意大利、新加坡、德国、法国、西班牙、美国、加拿大、澳大利亚和巴西等多个国家的全球顶级专家，包括中国的钟南山院士和张文宏教授在内，在直播中分享并交流了抗疫一线的经验。