22家大医院开药学门诊“教”患者吃药

上医院看完病，难免要提回一袋子药，不同的药物能否一起吃、怎么吃？让不少患者头疼。北京22家市属三甲医院开设的药学门诊，不仅可解决这一问题，还能帮患者省钱。据先行开设药学门诊的医院统计，患者半年人均花费降低178.9元。目前已开设68个药学门诊，均能在京医通上挂号。进入药学门诊后，药师通过采集患者病史用药史，提供合理用药建议、诊后随访，每名患者约服务30分钟。

新京报讯 昨日，新京报记者从北京市医院管理中心获悉，北京市22家市属三甲医院全面开设药学门诊，提供专业的药学咨询服务。根据部分先行试点情况，患者就诊前后用药成本明显降低，精简药物最多者由原来的23种药物降低为6种，患者半年人均花费降低178.9元。

每家医院按特长开设专科药学门诊

北京市医院管理中心党委书记、主任潘苏彦介绍，北京22家市属医院今年8月起全面开设药学门诊，为患者用药指导开通门诊服务通道。

潘苏彦介绍，市属医院每年门诊患者约3319万人次，其中用药的患者约1823万人次。患者拿到处方中的药物时，会遇到各种各样的用药问题，但再返回诊室询问医生不太现实，因此市属医院推出了一系列“专业用药找药师”的便民惠民举措。

用法用量、注意事项等较简单的问题，患者可在市属医院用药咨询中心免费得到解决。如果是多种疾病用药合并、服用高风险药物需要监测、服药后引起其他不良反应疾病或检查指标异常的复杂情况，则可在药学门诊得到解决。

截至目前，市属医院共开设药学门诊68个，其中，药师独立出诊门诊48个，药师医师联合门诊20个，共涉及专业近30个，基本覆盖综合诊疗范围，成为国内首个集团化的专业齐全的药学门诊。

患者均可通过京医通平台、医院App挂号平台或现场自助机挂号。在挂号费用方面，各门诊费用不一，有的免费，有的收取一定费用。

每家医院都根据自身特点开设了专科药学门诊。例如，积水潭医院开设骨质疏松药学门诊、佑安医院开设艾滋病药物治疗管理门诊、天坛医院开设癫痫医师药师联合门诊、友谊医院开设肾内科医师药师联合门诊等。患者可根据疾病选择相应的医院药学门诊就诊。

美国、日本等发达国家的实践证明，药师通过开设药学门诊，直接面向患者开展药学服务，对提高药物治疗水平与患者依从性、降低药物不良事件与治疗费用具有显著作用。

患者半年人均药费降低178.9元

市医管中心相关负责人介绍，目前市属医院参与药学门诊的药师共计80人，均为临床经验丰富、具备药物治疗管理药师资质或国家认证的临床药师。开诊至今，药学门诊累计服务30万人次，有效降低了患者选药和试药的随意性，避免药物不良反应和药源性疾病对患者的伤害，还提高了药物疗效，减少了药品花费及未来疾病治疗费用。

据介绍，患者就诊前后用药成本明显降低，合并例均减少用药品种0.5种药物，精简药物最多者由原来的23种药物降低为6种。根据先行开设药学门诊的医院统计，患者半年人均花费降低178.9元。

药物疗效方面，统计显示，降压方案调整后患者平均血压133.5/67.2mmHg，较调整前降低12.7/3.4mmHg，患者血压达标率为82.31%；降脂方案调整后，患者LDL-C（低密度脂蛋白胆固醇）平均为2.73mmol/L，较调整前降低0.37mmol/L，达标率为68.53%。

追问1 哪些人群适合药学门诊？

服用5种及以上慢病药物患者等7类人群

记者了解到，药学门诊服务的对象主要有7类：同时接受不同医师处方的患者；服用5种及5种以上慢性病治疗药物的患者；正在服用高风险药物，包括治疗窗狭窄的药物，如抗凝药物、苯妥英钠、甲氨蝶呤的患者，如果不进行监测有出血、药物中毒等风险；服用药物导致实验室检查异常的患者，如肝功能肾功能异常情况出现；药物治疗依从性不好的患者；近期在接受治疗时经历了药物不良反应的患者；老年人、儿童、妊娠期和哺乳期妇女等特殊人群。

这些患者均可以在药学门诊就诊，寻求更合理的药物治疗方案和后期监测措施。

追问2 如何在药学门诊就诊？

京医通挂号，服务分5个步骤

记者了解到，药学门诊统一纳入医院门诊管理，在专门的区域为患者服务，药师定期出诊。记者在北京市医院管理中心官方挂号平台京医通上发现，药学门诊已经可以通过微信挂号，患者进入京医通后，按照在其他科室挂号的流程，找到各医院“药学门诊”“呼吸慢病药学门诊”等选项，即能正常挂号。

进入药学门诊后，药师通过采集患者病史用药史，提供合理用药建议、诊后随访等形式为患者服务，每名患者约服务30分钟。具体分为五个步骤：信息收集、分析评估、计划制定、计划执行，以及跟踪随访。

其中，信息收集阶段，患者将建立信息档案，作为后期指导的依据。在分析评估阶段，将评估患者是否存在药物治疗不足、药物治疗过度、无效药物、剂量不足、药物不良事件、剂量过高、用药依从性差等问题，并列出优先解决问题的清单。

药师制定的干预计划，会涉及生活方式干预、药物重整、药物治疗方案调整、用药教育等。执行过程可分为药师干预、医生干预或转诊三种不同情况。如果药师干预在协议处方范围内，患者可直接执行，如果患者需求比较复杂，超出了协议处方范围，应将患者转诊至其他医生或专业医疗机构进行治疗。

此外，药物治疗管理是一个长期过程，需要对患者的药物治疗进行持续监护及随访。药师会制定随访计划表，拟定何时监测什么项目，评估干预方案的实施情况，监测药物治疗的疗效，并评估患者是否发生过药物相关不良事件，必要时调整干预方案。

■ 探访

三种病要吃六种药 患者心中没谱

昨天下午，北京安贞医院药物治疗管理门诊中，主管药师彭娟娟正在与患者马先生交流。

“您平时运动量怎么样？”

“挺大！我自个儿种田，每天跑来跑去、浇水、给邻居帮忙，不闲着。”

前段时间，马先生由于腹部疼痛难耐，在安贞医院急诊就诊，检查出肾结石，并开出了两种药物。此前，马先生患有冠心病和糖尿病。三种病症，一共要吃六种药，能不能一起吃？马先生心中没谱。此外，用来调整马先生血脂的一种药物，由于服用后浑身酸疼，也在医生的建议下停用，是否需要另开替代药物？带着这些疑问，马先生走进了药学门诊。

彭娟娟告诉记者，安贞医院接诊大量冠心病患者，其中约三分之一合并糖尿病，如何合理使用药物是一个普遍疑惑。马先生浑身酸疼的反应，也不是常规的过敏，而是该药物典型的不良反应。

“目前还没有获知他血脂的情况。吩咐他下次把血脂指标带过来看看。依据指标情况，再给出详细的用药方案。”彭娟娟说。

记者了解到，今年5月，安贞医院推出抗凝药物治疗管理、心血管疾病药物治疗管理、内分泌疾病药物治疗管理和心脑同治联合门诊共4个专业药学门诊。

抗凝门诊开设以来共接诊患者86人次，主要涉及疾病为心脏瓣膜置换、房颤、心脏瓣膜成形术、下肢静脉血栓。冠心病治疗药物门诊接诊患者23人次，过程中发现患者药物治疗问题人均达到2个，出现了药物治疗不足、治疗药物剂量太低等问题。院方介绍，这些药物的使用直接影响患者的远期预后，如果治疗不足或未达到预期治疗目标，将增加患者再次发生心血管事件的几率，甚至导致死亡。

新京报记者 戴轩