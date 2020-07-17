糖尿病管理学问多，专家说这两点是关键

用药是糖尿病患者每天最重要的任务之一。 但这对于许多人而言，却似乎并不容易，有人掉以轻心，常常忘记；有人担心副作用，心有芥蒂。总之在“用药”这件小事上，许多糖友们却状况频出：

晚上忘记吃药： “年纪大了，记性不好，明天记得”

餐后忘记吃药：“餐餐都要吃药，太麻烦了，偶尔不吃几次也不要紧”

一整天没吃药：“药快吃完了，疫情期间又不敢去医院配药，只能停药几天忍一忍“

故意不吃药：“唉哟最近用胰岛素，体重上去了，还是停一停吧”

为了帮助糖友做好日常慢病管理， 北京大学第一医院内分泌科主任医师张俊清做客人民健康大讲堂节目，针对患者常见问题带来权威解答，并就日常糖尿病管理提出了宝贵建议。

抗糖是场“持久战“，如何提高依从性？

我们常会听到医生提到“依从性”。以糖尿病患者为例，所谓“依从性”就是按照医嘱，每天按时按量服用降糖药物，这也是控糖的关键所在。如果糖尿病患者依从性较低，不按医嘱进行降糖治疗，就很难将血糖控制在正常范围内，时间久了可能引起眼睛、心脏、血管、神经等器官组织的慢性损害和功能障碍等严重后果。所以医生们总是千叮万嘱，生怕患者少服漏服，自行换药甚至停药。

北京大学第一医院内分泌科主任医师张俊清表示“两手抓”很关键

在选择控糖药物方面，胰岛素是糖尿病治疗最有效的手段之一。其中，甘精胰岛素作为长效的基础胰岛素，能够有效控制血糖，且作用平稳，显著降低低血糖发生风险。此外，它起效时间长，每天只需注射一次，给药更简单，可以帮助患者大大提升用药依从性。

在日常疾病管理方面，作为一种终身性疾病，糖尿病治疗是一项长期并随病程的进展不断调整的综合管理过程。在现有医疗资源有限的情况下，需要连锁药店等资源发挥更大作用，承担更多慢病管理工作，与医院，社区等形成优势互补，有机联动，一起帮助患者打好“控糖”这场“持久战”。

目前，除了零售服务，连锁药店还兼具健康咨询、用药指导、疾病科普、血糖血压检测等功能，能帮助慢病患者及时掌握身体状况，已逐渐成为人们身边的“健康管家“。除此之外，现在药店推出了很多暖心服务，比如上新“药店专属版”大包装，不仅帮助患者及家属一次轻松配齐更久的用量，还进一步提高了糖友治疗的依从性，切实为其日常疾病管理“减了负”。

配药费时路途远，如何便捷地获得常用药？

除了依从性，药物可及性也是影响糖尿病患者疾病管理的重要因素。过去，糖尿病患者需要频繁前往医院配药，路途奔波、且排队耗时长。有些患者因配药不便，无法及时获得所需药物，往往会出现自行减量甚至停药的现象。

如今，这种情况正随着连锁药店的不断发展而大大好转。目前，城市居民平均家周围10-15分钟路程内就有至少一家连锁药店。这意味着在现有治疗方案能够有效控制病情的情况下，患者在家门口就能凭处方配到所需药物，只需1-2个月去医院复诊随访。

尤其是在疫情期间，连锁药店更成为了慢病患者持续用药的有力保障。为方便患者，许多连锁药店还推出了“线上购药，送药上门”的一体化服务，让患者足不出户就可以解决用药之需。与此同时，便民药店地图也已正式上线，涵盖全国近10万家连锁药店，只需扫一扫二维码，就可以掌握周边有效药店和医保报销药店信息，轻松配药的同时享受医保优惠。