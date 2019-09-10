“从心了解糖尿病”糖尿病心血管疾病跨学科合作诊疗模式研究课题将启动

人民网北京9月10日电 心脑血管疾病如今已成为我国城乡居民的主要死因。同时，我国也是糖尿病大国。为此，中国慢性病防治中长期规划（2017—2025年）提出了心脑血管疾病死亡率2020年要较基线（241.3/10万）下降10%的目标。自2009年将糖尿病、高血压、冠心病等疾病管理纳入国家基本公共卫生服务均等化项目以来，防控工作取得了一定成效，但公众对由糖尿病导致的心血管疾病的危害知晓度依然较差，糖尿病心血管疾病死亡率持续升高。

9月12日，由国家卫生健康委能力建设和继续教育中心主办，糖尿病心血管疾病跨学科合作诊疗模式研究课题项目将在人民日报社新媒体大楼一号演播厅启动。届时将邀请国家卫健委继续教育中心领导、医学专家、科普专家、企业各方代表共同探讨糖尿病心血管疾病的防治策略与可行性方案。

据了解，项目聚焦糖尿病心血管疾病管理，旨在通过搭建跨内分泌和心内两大学科的合作诊疗模式，研究制定糖尿病心血管疾病中国临床标准化诊疗模式与治疗路径，助力健康中国。提高治疗糖尿病心血管疾病诊疗规范化水平，并通过收集单病种大数据，搭建科研研究平台，为糖尿病心血管疾病的学术发展提供学术支撑。

据悉，项目启动之后，将借助大数据、人工智能的先进技术手段，提升心内科、内分泌跨学科诊疗糖尿病合并心脏病的能力，也将携手权威媒体开展形式多样的科普活动，提升患者及公众对糖尿病心血管疾病的关注。从而形成有效推动我国糖尿病心血管疾病防治的合力。