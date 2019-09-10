便血，是肿瘤还是痔疮惹的祸？

便血是一种很常见的消化道疾病症状，有的人以为便血就是长了痔疮。其实，肿瘤也会引发便血，那么怎么判定便血是由肿瘤还是痔疮引起的呢？

在临床上，血液从肛门排出，粪便颜色呈鲜红、暗红或柏油样（黑便），均称为便血。其实，便血的原因很多，最常见的是痔疮、下消化道出血，以及结肠与直肠病变。便血的颜色取决于消化道出血的部位、出血量和血液在肠道停留的时间。

痔疮性便血都与排便有关，血液颜色较为鲜红；而肿瘤性的便血往往是持续不断的，会刺激肛门的反应，造成排便次数增多，血在肠道内停留时间较长，排除后往往呈现暗色甚至黑色。

便血可能是大肠癌的一种信号，尤其是上了年纪的人，千万不能对便血掉以轻心。但并不是大便带血就是患了大肠癌，要想真正确诊还是要靠病理，单纯看有没有出血并不能判断。医生建议，出现便血问题可以去医院做肠镜检查，肠镜本身不仅可以发现肿瘤和息肉，还可以检查出是否存在其他消化道问题。如果查出有肿瘤和息肉，建议及早处理，这是预防直肠癌的重要手段。

不同原因引发的便血，其便血情况也不同：内痔、肛裂常在大便后出血；慢性非特异性结肠炎、结肠息肉等常呈反复、间歇性少量便血；中晚期（结）直肠恶变可为持续性少量便血。

另外，情况不同的便血，其性状、出血方式、颜色和出血量也不同。如内痔出血呈点滴状或喷射状；肛裂则是血附于粪便表面或手纸染血，出血量少。若出血较多，血液在肠腔内贮留，排出时呈黑色，多为上消化道病变；若为紫红色、暗红色或有血块，则多为下消化道病变；若混有黏液并有臭味，则有直肠恶变的可能。

直肠炎、直肠息肉（癌）等便血常伴有肛门下坠、里急后重等症状；内痔、息肉便血无肛门疼痛；肛裂可能会出现肛门疼痛及便秘等情况；慢性结肠炎常表现为腹泻、左下腹隐痛；出血性坏死性结肠炎、肠套叠伴可能会出现剧烈腹痛甚至休克等情况。

本文由北京大学肿瘤医院胃肠肿瘤中心二病区主任、主任医师步召德教授进行科学性把关。