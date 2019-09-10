护理服务：护“身”更护“心”

“100年前，前辈钟茂芳先生把nurse翻译成‘护士’，意为护士是受过教育、用知识照顾病人的专业技术人员。只有把知识运用到临床实践中，解决患者健康问题，才能让知识成为护理的力量。”51岁的福建省立医院主任护师李红说。

李红是第47届南丁格尔奖章获得者。在护士的岗位上工作30多年，李红认为，去帮助、去安慰，用知识照顾好病人，就是南丁格尔精神最朴素、最基本的体现。

新中国成立初期，全国仅有护士3万余名；到2018年底，全国注册护士总数已超过400万，长期以来医护比例倒置的问题得到了根本性扭转。

护理服务扩容

“大”医生“小”护士格局变了

“我悉心照顾过西藏先心患儿、地震中失去双腿的少女、慢病俱乐部的老人们……大家是生命的合作者，相互温暖、彼此塑造。”李红说，作为一名上世纪80年代恢复护理本科教育后的早期毕业生，是服务病人的初心，让自己一直坚守在临床和教学的第一线。

1978年40多万、1985年63万、1995年112万、2005年135万……国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉说，新中国成立70年来，特别是最近十几年来，我国护理工作驶上了发展“快车道”。截至2018年底，注册护士数量占卫生专业技术人员近50%，近七成具有大专以上学历，每千人口护士数已达3人。

“最近这几年，医护人员数量比倒过来了，护士的专业素质和服务能力也不断提高。”焦雅辉说。

护理人员数量和素质提升的同时，护理服务本身也在不断扩容。据介绍，我国护理服务模式已由过去功能制护理转变为责任制整体护理。“互联网+护理服务”等新型护理服务模式不断创新。护理服务由机构内延伸至社区和居家，为群众提供专业照顾、健康管理、心理护理、康复促进、安宁疗护等多方位护理服务。护理学科水平不断提高，护理国际交流日益扩大。

“90后”照顾“90”后

求解老年护理需求难题

在上海市杨浦区沪东老年护理院，七成以上的患者是失能失智老人，其中80岁以上的高龄老人占到了73%。与此同时，医院的27名护士中，有一半以上是“90后”。该院党支部书记李晓琳说，这叫做“90后”照顾“90”后。

“这些花样年华的女孩，在家中是掌上明珠，但在医院，她们是多元化优质护理的主力军，长期承担着护理200名高龄患者的重任。”李晓林说。

李晓林介绍，在护理院里，护士们每天都会在清晨上班前、日常工作间隙、工作结束后，主动向老人问好、道别，并通过神情、语气的观察，关注老人的心情变化。有时还会送上一份礼物，让不少因为长期缺乏交流而内心孤独的老人，重新拾起对外界的信任。

据统计，我国60岁及以上人口数近2.5亿人，失能老年人超过4000万，老年护理工作面临巨大挑战。如何使老人老有所依、老有所养，如何让老人获得充足的医疗保健、足够的心理关怀，是全社会必须面对的问题。

焦雅辉说，国家卫健委日前发布了老年人护理需求的评估标准，还出台了“医疗护理员”这一新职业的规范标准。下一步老年护理工作将聚焦补短板、强弱项、提质量、保安全，以积极应对人口老龄化。

对接多样化需求

促进护理服务健康发展

“我的手机中有很多艾滋病患者的电话号码，从最初的几个、几十个，到现在的上千个。我每天24小时开机，就怕患者有急事找不到我。我知道，一次安抚、一个咨询就有可能挽救一个患者的生命。”北京地坛医院红丝带之家护士长王克荣说。

工作35年来，王克荣已经护理过传染病患者5万多人。她说，近年来，我国艾滋病护理工作在临床、科研、教学方面飞速发展，随着抗病毒治疗的普及，经过规范治疗的艾滋病患者寿命已经接近正常人，这其中凝集着全体护理人员的心血。

如今，智慧护理、“网约护士”等新模式拓展了护理服务的时空范围。但不变的是，我国护理工作始终坚持以人民为中心，更加贴近患者、贴近临床、贴近社会，不断对接群众多样化、多层次的健康需求。

焦雅辉表示，下一步将进一步加大护士队伍建设的力度，推动护理服务业的发展。“我们坚持以岗位需求为导向，加强护士的培养和培训，提高护理服务能力，不断完善护士执业管理制度，拓宽护士执业发展的路径。指导各地通过推动护理领域的改革与创新，完善相关体制机制，促进护理服务业持续健康发展。”