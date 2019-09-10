中秋将至！急性胰腺炎患者须管住嘴

中秋佳节和国庆长假将至，家人及亲朋好友相聚，推杯换盏、大快朵颐在所难免。晚睡晚起又打乱了三餐规律，常常是早饭不吃，中饭乱吃，晚饭多吃。这种做法容易造成消化不良，还可能引起急性胰腺炎、胆囊炎等疾病的发作。



对于预防胆囊炎或胰腺炎发作，主要环节在于控制饮食。每餐不宜过饱，尽量吃一些低脂、高维生素、易消化的清淡食物，但蛋白质的质和量也一定要保证。饮酒和吃高脂肪食物是引起慢性胰腺炎急性发作或迁延难愈的重要原因，因此一定要禁酒，禁吃大肥肉。饮食中宜少吃煎炒，多吃蒸炖，以利消化吸收。盐也不宜多，多则增加胰腺充血水肿，故以清淡饮食为好。蔬菜可多吃菠菜、青花菜和花椰菜、萝卜，但须煮熟吃，将纤维煮软，防止腹泻。调味品不宜太酸、太辣，以免增加胃液分泌，加重胰腺负担。水果可选桃子、香蕉等没有酸味的水果。



粮谷类是淀粉等碳水化合物的主要来源，经过消化转化成葡萄糖提供热能，安全又经济。而葡萄糖的主要来源就是食物中的淀粉，糖分对于胆囊和胰脏都是最好的营养素。糖分在胃中停滞的时间最短，不会使胆汁和胰液分泌过多，从而减轻了胆囊和胰脏的负担。但过量摄入果糖或白糖也可能导致肥胖，促使胆固醇的合成，容易并发糖尿病。急性胆囊炎或胰腺炎患者应以富含维生素、矿物质及食物纤维的粮食和薯类为主要糖源，而且要尽量从食物中获取维生素。



一旦出现腹痛、恶心、呕吐等胰腺炎、胆囊疾病急性发作症状，应该马上就诊，不能延误病情。立刻禁食水，待病情控制后，再逐步恢复饮食。一般先开始吃些米汤、没有油的菜汤和一些水果汁、藕粉之类。吃了以后，无任何不适，再吃些粥、豆腐、没有油的菜泥。即使恢复正常饮食，也要以低脂食品为主，例如豆制品、鱼、虾、蛋以及瘦肉；忌动物油和油炸食品。