动不动就朝孩子发火的父母 最应该明白这三件事

2018年，武汉一位小学三年级老师布置了一项特别的暑假作业——“21天不生气”挑战，要求全班44名学生连续21天记录家人有无生气。最终，只有一对双胞胎的父母挑战成功，80%家长生气的原因是孩子的作业问题。老师坦言：这次挑战不是为了不生气，是希望家长意识到对孩子生气问题的严重性，减少不必要的互相伤害。

不得不承认，家长在面对孩子时，常常处于“易燃易爆炸”的状态。起床吃饭慢了、把家里搞得乱七八糟、作业做错题、考试没考好……孩子总能有无数种方式惹得家长发火。可是，发火能解决问题吗？

会犯错、会失误，这才是孩子

几乎所有的家长，都希望拥有一个乖巧、听话的孩子。不会乱动、乱跑、乱画，制造一大堆麻烦，否则就要耗费大量时间和精力跟着后面收拾“烂摊子”。可是养孩子最重要的难道是图省心吗？

孩子不像已经拥有足够多经验的大人，知道爱干净、这不能摸那不能碰、知道怎么拿东西不容易掉……

他们的成长本身就是一个不断犯错、不断学习经验的过程。孩子表现不好时，动不动就朝孩子发火，只能治标不治本，孩子的行为得不到有效的规范和改善。更重要的是，父母常发脾气，孩子会缺乏安全感，因为害怕不被爱而屈服，变得胆怯软弱、敏感自卑。

父母发火、大吼大叫的样子，也会被孩子模仿过去，变成他表达情绪的方式。

“童话大王”郑渊洁曾经说过：别太执著于孩子的“听话”，儿时禁忌越多，未来成就越少。

父母应该转变自己的心态，告诉自己孩子犯错、调皮才是正常的，不要因为自己的情绪不佳、怕麻烦而迁怒于他，重要的是调整好自己的内心，正确引导孩子。

父母再怎么粗暴，孩子的爱却不会减少

翻译家傅雷对孩子的家庭教育一直是出了名的严格，甚至可以说不近人情。当傅雷年岁渐高，回忆自己对孩子童年时期的态度，常常陷入愧疚与自责中。他在给儿子写的一封忏悔信中说，自己每天都会因为穿衣吃饭的小事，冲儿子发脾气。有次晚饭后，傅雷在书房看报，儿子突然怯怯地走过来，满脸委屈。傅雷对孩子的打扰极不耐烦，忍不住吼了一句：“你又来干什么?”儿子没有说话，跑过来抱着他脖子亲了一下，又用小手臂紧紧抱了父亲一下，就走开了。

傅雷写道：“你刚离开书房，报纸就从我手中滑落到地上，一阵强烈的内疚和恐惧涌上心头。我简直不敢相信自己如此粗暴也萎缩不了你对父亲的爱。”

比起父母对孩子的爱，常常带着条件，因为孩子的某些缺点、不好的行为就“大打折扣”；而在孩子眼中，父母却始终是“全世界最好的”“满分的”。

孩子才是那个最包容我们，最容易原谅我们，最无条件爱着我们的人。每次父母对孩子再怎么发脾气、大吼大叫，过不了一会儿孩子还是会用纯真可爱的笑脸、甜甜的声音表达对你的爱。为着这份最无私纯洁的爱，父母也要努力管理好自己的情绪，不要让孩子感觉到你不爱他了。

用包容和引导，代替情绪化

有了孩子，父母必然会比之前辛苦、忙碌，有些父母会觉得因为有了孩子，所以自己才会更努力，孩子让他们成为更好的自己。可是有些父母却会认为是因为孩子才导致自己这么辛苦，常常在孩子面前抱怨，或者总爱朝他发火。

孩子的到来，是父母的第二次成长。他就像一面镜子，可以照见父母的缺点和不足。在孩子面前，父母可以学会更有耐心、更懂得管理好自己的情绪，心态更加平和宽容，这都是孩子带给我们的改变。

好父母，应该懂得从孩子身上看到自己的问题，积极改变。在面对孩子的各种突发状况时，父母应该做的是包容与引导，而不是只会情绪化，朝孩子发火。在安全范围内，鼓励孩子多去尝试、探索，给孩子一些犯错误的空间。

对于一些为了吸引大人注意力的行为，可以采取冷处理；对于孩子表现好的行为，及时鼓励，可以促进孩子往积极的方向发展。客观地表达自己最真实的感觉，比如带孩子出门他总是乱跑，告诉孩子“妈妈生气是因为太着急了，害怕找不到你了”，而不是说“你怎么这么不让人省心”！

如果没忍住朝孩子发火了，真诚地跟孩子道歉；还可以请孩子监督自己，下次要发脾气的时候直接指出来。

文/钱志亮(北京师范大学)