国家卫健委：全国注册护士超400万 医护比例倒置根本扭转

人民网北京9月6日电 6日，国家卫健委召开新闻发布会，介绍中华人民共和国成立70周年以来我国护理工作发展情况和护理事业卓越贡献人员的先进事迹。

国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉介绍，70年来，我国护理工作得到了快速发展。从新中国成立初期全国仅有护士3万余名，到2018年底全国注册护士总数超过400万，长期以来医护比例倒置的问题得到了根本性扭转。

新型护理服务模式不断创新

焦雅辉介绍，当前，护理服务模式已经由过去功能制护理转变为责任制整体护理。互联网+护理服务等新型护理服务模式不断创新。护理服务由机构内延伸至社区和居家，为群众提供专业照顾、健康管理、心理护理、康复促进、安宁疗护等多方位护理服务。护理学科水平不断提高，护理国际交流日益扩大。

党的十九大作出“实施健康中国战略”的重大决策部署，强调要全方位、全周期保障人民健康。焦雅辉强调，站在新的起点上，护理工作将按照党中央、国务院重大决策部署，坚持以人民健康为中心，不忘初心、砥砺奋进，持续深化护理改革，增加护理服务供给，不断提高护理质量，努力为群众提供多样化、多层次的优质护理服务，为增进群众健康福祉，实现中华民族伟大复兴的健康梦、中国梦贡献新的力量。

更新理念主动作为应对老龄化

随着我国医药卫生体制改革的持续深化，目前医联体建设和家庭医生签约服务等改革工作正在稳步推进。焦雅辉指出，我国已经进入人口老龄化社会，老年医疗护理服务存在巨大缺口。这些都要求护理工作要更新理念，转变模式，与时俱进，主动作为。

上海市杨浦区沪东老年护理院党支部书记李晓琳介绍，上海是全国最早进入人口老龄化的城市之一。截至2018年，60岁以上老年人503万，老龄化程度达到34.4%。她所在的杨浦区沪东老年护理院七成以上老人失能失智，近95%生活不能自理，八十岁以上高龄老人又占全体患者的73%。

医院现有护士27人，其中一半以上是90后。这支青春洋溢的团队被媒体誉为 “90后”照顾“90后”，不仅作为“中国梦·申城美”基层先进典型、为老服务优秀代表得到各级媒体百余篇报道，还先后获得全国巾帼文明岗、全国爱心护理工程建设基地、上海五四青年奖章集体等荣誉。

在医院的鼓励支持下，这批“90后”护士不断规范操作，钻研技能，并有多人参加了康复治疗师、心理护理师以及老年护理骨干的培训并取得相应的资格；此外，还开展了病区老人生日派对、“假如我是患者”角色体验互换活动、“为老服务进病区”重阳节活动；同时充分发挥其红十字救护师资、老年介护培训师专业优势，走进中小学开展初级救护培训，走进居民区传播老年护理知识，走进民办护理机构输出老年护理质量标准。

贴近病人、贴近临床、贴近社会

第47届南丁格尔奖获得者、福建省立医院主任护师李红在发言中谈起了对护理工作“三贴近”的深刻理解和感悟：一是护理工作必须贴近病人，让护理返璞归真；二是护理工作必须贴近临床，无论是实施责任制护理、整体护理还是优质护理模式，无论是专科护理还是护理管理、教育和科研都离不开临床一线的阵地；三是护理工作必须贴近社会，满足社会的需要，满足人民健康的需求，这才是促进护理专业发展的真正动力。

第44届南丁格尔奖获得者、北京地坛医院红丝带之家护士长王克荣也分享了她与传染病护理结缘的历程。35年来，她护理过27种传染病患者5万多人，也曾经面临手套被突发癫痫的艾滋病人咬破的险境，但她始终与艾同行，不仅与很多艾滋病患者建立了友好关系，还成立了北京红丝带之家，通过各种活动为艾滋病患者和家属提供关怀和支持，传递爱的温暖。（杨迪 实习生阮玲霞）