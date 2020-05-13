全市共有13.1万名护士

昨天，北京友谊医院举行友谊护理文化周护士节主题活动，对“改善护理服务项目”“优秀护理示范病区”“十佳护士”“抗疫之星”等优秀集体和个人进行了表彰。本报记者 方非摄

13.1万名注册护士，797名驰援武汉，4000余名战斗在首都抗疫一线，数万护士直接参与疫情防控……昨天是护士节，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会首都护士抗击疫情专场发布会上，市卫生健康委主任雷海潮说，首都护士为促进患者康复、拯救患者生命做出了巨大贡献。在全社会共同努力下，北京疫情防控形势总体稳定向好。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，护士冲在第一线。初步统计，全市共有797名护士驰援湖北武汉，4000余名护士奋战在首都抗疫临床第一线，还有数万名护士直接参与了疫情防控，在预检分诊、发热门诊、急诊留观、隔离病区、重症监护、社区防控等岗位奋战。在全社会共同努力下，北京疫情防控形势总体稳定向好，生产生活秩序稳步恢复。

据介绍，截至2019年年底，全市注册护士总数达到13.1万人，比2014年增长24%；每千人口注册护士数超过6人。护士队伍素质和能力得到明显的改善和提高，全市大专以上学历护士占76%，中高级职称占22%。新入职护士、护理管理人员培训更加规范，专科护士培养全面加强。北京市护士执业管理制度日益完善，全市下放护士注册管理层级，全面实施护士区域注册和护士电子化注册，简化流程，提高效率，方便人才流动，为护士提供执业生涯全周期、全方位的动态服务管理。护理服务领域不断拓展，逐步从医疗机构向社区和家庭延展，服务内容从疾病临床治疗向慢病管理、老年护理、长期照护、康复促进、安宁疗护等新的领域和方向发展。互联网护理服务取得明显成效，2019年，全市共有15家试点医疗机构可以提供互联网居家护理服务，服务量达到3.3万人次。首都鼓励社会资本办医，促进护理服务发展，全市现有护理院7所、护理站22所，扩大了基层护理服务供给，促进了分级诊疗制度建设。（记者 贾晓宏）