秋季“养生”话题热 老人应掌握四个黄金时段

都说“秋季是养生的黄金时间”，进入九月，养生成为热门话题。对于老年人来说，身体素质已大不如前，作息时间和生活习惯也会发生改变，因此，养生也有四个重要时段，被称为老人养生的黄金时间。那么，在这四个重要的黄金时间段里，如何做到科学养生、健康养生？火箭军特色医学中心心血管内科主任医师胡桃红为您支招。

走路：饭后一小时

饭后散步，是很多老人的选择。因为饭后散步可以促进胃肠蠕动、改善呼吸系统、促进血液循环、调节精神等，但要休息半小时到一个小时再去散步。散步前先做简单的热身，如搓搓手脚、举举胳膊、伸伸筋骨等。散步的姿势也很重要，要抬头挺胸，避免压迫胸部，影响心脏功能，不要迈大步，更不要走得太急太快，足跟先着地，同时双臂要随步行的节奏有力地前后交替摆动，路线要直，不要走崎岖路和窄路，也不要背着手或倒着走，避免摔倒，尤其是有心脑血管疾病的老人要格外注意。散步的时间控制在30-40分钟，不要超过一小时，如果觉得肚子不舒服、疲惫或轻微头晕，要立即停下来休息。

泡脚：晚上九点

晚上九点泡脚，身体热量增加后，体内血管会扩张，有利于活血，从而促进体内血液循环。同时，白天紧张了一天的神经，都可以通过泡脚得到彻底放松。不要拿塑料桶泡脚，最好选择较深的木桶泡脚，更容易保温和贴近。泡脚时水温不宜过热或过凉，一般在40℃-45℃为宜。要将水完全淹没脚背，泡脚时间不宜过久，因为老人泡脚时间太久，容易引发出汗、心慌等症状，泡脚时间以20-25分钟最佳。糖尿病患者和敏感皮肤者要注意，由于对外界刺激不敏感，温度过高的水容易导致烫伤。泡脚结束后，配合进行脚底按摩会更有益于体内血液循环。

洗澡：睡前九十分钟

洗澡前喝杯150毫升左右的温开水，因为老人洗澡时容易大量出汗，血液中水分也随着大量减少，从而造成血液黏稠度升高。洗澡时间要控制在15分钟内，因为洗浴间密闭湿热，水蒸气较多，时间过久容易造成毛细血管扩张、脑组织缺氧和缺血，心绞痛、脑出血都是夏季高发的疾病。洗澡的水温不宜过高，最好在40℃左右，40℃的温水最容易消除疲劳。老人洗澡时喜欢用力搓，一定要搓出“泥”才觉得干净。夏天每天都会洗澡，完全没有必要每天都搓澡，否则只会让皮肤受伤甚至老化。进浴室后别锁门，因为老人平衡力差，且大多有心脏病、高血压等疾病，再加上洗澡间狭小，地面湿滑，很容易出现危险。所以最好安装一扇磨砂或茶色玻璃窗，一旦发出意外情况，外面的人可将手伸进去及时打开门锁进行施救。

刷牙：饭后半小时

很多人都喜欢饭后立即刷牙，认为这样有利于口腔健康。其实不然，饭后立即刷牙有害牙齿健康。因为在牙冠的表面有一层珐琅质，刚吃过饭后，尤其是食用了酸性食物，就会使珐琅质变得松软。此时立即刷牙，会造成珐琅质的损害。时间一长，牙齿的珐琅质就会逐渐减少，容易患上牙齿本质过敏症，吃东西时牙齿就会出现酸、痛的症状。因此，对于老人来说，吃饭后先用清水漱口，半小时后再刷牙，可防止龋齿的发生。但饭后刷牙要注意四点，一是用软毛牙刷；二是使用含氟牙膏，其中的氟离子有增强釉质抗酸性的能力；三是注意刷牙力度，别太用力；四是刷牙时间不能太短，至少3分钟，牙刷在口腔里上下左右要来回循环，不要老刷某一个部位。

文/莫鹏（火箭军特色医学中心）