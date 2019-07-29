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晨起后应先刷牙再喝水 饭后不宜立即刷牙

邱冰清

2019年07月29日09:39 来源：新华网

很多人早晨起床都有喝杯水的习惯，究竟是先刷牙还是先喝水？专家表示，晨起后应先刷牙再喝水，避免病从口入，同时饭后不宜立即刷牙，否则有损牙齿健康。

南京市妇幼保健院儿童口腔科副主任医师武洁解释，睡觉时人的身体仍在进行食物消化。口腔提供了温暖潮湿的环境，“利于”细菌生长，经过一晚上温床的“培育”，有大量细菌残留在口腔中。因此晨起后，在补充任何食物前，一定要先刷牙，才能保证口腔清洁干净，避免病从口入。刷过牙后，便可及时补充水分。

不少人在吃完饭后会立刻刷牙，事实上这样反而有损牙齿健康。武洁说，饭后牙齿上粘有食物残渣，如果立刻刷牙会将“酸”推进牙釉质的深处，甚至是牙釉质下的牙本质。饭后立刻刷牙不仅不能保护牙齿，反而会伤害牙齿。“一般来说吃完东西后半小时到一个小时内不建议刷牙，应等口腔内酸碱度达到平衡后再刷牙。”

至于刷牙前牙膏需不需要蘸水，武洁表示，普通牙膏蘸水后刷或是直接刷，都能起到清洁口腔的作用。脱敏牙膏或美白牙膏，则不建议在刷牙前蘸水，这些牙膏本身就有活性成分，蘸水后很有可能破坏这些成分，效果会大打折扣。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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