佩兰薄荷苦丁茶去口臭

口臭虽不算大病，但往往令人尴尬。中医认为，口臭多由脾胃湿热引起，患者往往伴有口苦黏腻、脘腹胀满、大便黏、舌质偏红、苔厚腻的症状。

受口臭困扰者，可常喝以下药茶：取佩兰3克、薄荷3克、苦丁茶3克，所有材料放入茶杯中，冲入沸水，加盖浸泡5分钟即成。

方中，佩兰味辛性平，归脾、胃、肾经，功效主要是芳香化湿、醒脾开胃、发表解暑，临床可用于口中黏腻、口臭多痰、经常流口水等症状，对口臭尤其有较好的疗效。薄荷味辛性凉，归肺、肝经，具有疏散风热、解毒、清利咽喉的功效。其质地较轻、口感清凉，临床上还利用其促消化之功，来帮助缓解消化不良引起的口臭。苦丁茶味苦甘，性寒，可以清热、利咽，适合证属湿热且平时易困倦、水肿的患者。佩兰醒脾化湿，薄荷、苦丁茶清热解毒，三药相伍，祛脾胃湿热，助其恢复正常运化功能，进而减轻诸症。此方简便易行，长期饮用效果佳。

易口臭的患者，日常三餐中还可适量食用薏仁，但不可食用过凉之品，以免伤害脾胃正常生理功能。同时可加强体育锻炼，练习八段锦的“调理脾胃须单举”、六字诀之“呼”字诀、五禽戏的熊戏等，均可帮助增强脾胃运化功能。▲