泡一杯养生茶 随时随地做保养!

“当年铁汉一般的男人，如今端着保温杯向你走来。”这些消息在朋友圈里疯狂转发时，红的不是摇滚乐队黑豹乐队的鼓手——赵明义，而是他手里的保温杯。为什么保温杯一夜之间会火？它不就是传统意义上，老年人的标配！？其实不然。

记者发现，保温杯如今很受欢迎，可不仅仅是中老年的专利，克里斯托弗·诺兰，那个《敦刻尔克》电影的导演保温杯不离手。就连小鲜肉鹿晗也是保温杯的忠实爱好者，录节目时拿着保温杯。

可见，保温杯自有其好处。

中医认为，喝水应该喝温水。所以保温杯其实是养生必备神器。记者还从中医那里挖掘了更深层次的保养之道——绝不仅仅只是喝温水，还可用保温杯泡制养生茶。

我们知道，?一般保温杯的保温能力按每小时2-8℃递减，因此100℃水倒入，一般6小时后能有超过60℃就算是合格的保温杯，如果能有75℃以上，就算是保温性能优异。

广东省第二中医院副主任中医师用黄汉超说，保温杯泡养生茶，焗泡的时间一般为1-2小时，只要是合格的保温杯，温度大都能保持在80℃以上，所以只要切片够细，很多药材都能析出有效成分，因此保温杯是可以用来泡不同体质的个性养生茶。

但值得注意的是，质地坚硬的药材例如贝壳类、动物骨骼类、矿物质类中药材由于需要高温煎煮方才能析出有效成分，就不适宜选用保温杯焗泡。另外，芳香类的中药材，例如薄荷、玫瑰花、月季花等，也不宜久泡，否则有效成分会发生变性，而且口感不佳。

需要提醒的是，选用保温杯泡养生茶一定要选材质注明为“食品级304不锈钢”方为质量较好的不锈钢，这样冲泡出来的茶重金属含量极低（在可接受的安全范围内），而且抗腐蚀性能好，能够经耐长期冲泡。（记者 张华 通讯员 李朝 金小洣）

推荐四种养生茶：

1、四子明目茶

【材料】：枸杞子10g，女贞子10g，菟丝子10g，车前子10g，菊花10g

【做法】：清水1000ml，烧开后先泡洗1遍，其后用500ml开水焗约15分钟左右即可饮用，每天1次

【功效】：养血明目，最适合需要经常用眼工作的人士饮用。

2、肉桂丹参保心茶

【材料】：肉桂3g，丹参20g，普洱茶10g

【做法】：先将冲洗普洱茶2遍，再次注入沸水后焗泡30分钟后倒出茶液即可饮用，可反复焗泡3-4遍。

【功效】：温阳暖胃，活血化瘀。该茶味道芳香甘醇，对预防冠心病发作有较好的疗效。

3、枣仁安神茶

【材料】：酸枣仁10g，桑葚子10g，黑灵芝10g

【做法】：上述药材洗净，先用开水烫洗1遍，再次注入沸水后焗泡1小时后倒出茶液即可饮用，睡前1小时饮用

【功效】：安神助眠。是方对于失眠病人有一定的辅助治疗功效

4、豆蔻佩兰薄荷茶

【材料】：白豆蔻3g，佩兰5g，薄荷5g

【做法】：上述药材先用开水泡洗一遍，先用开水冲洗一遍，再加开水300ml焗泡20分钟后即可饮用

【功效】：化湿解表，芳香提神。是方对于有助于清洁口腔，有助于驱除口腔异味，另外对湿困上焦表现为口粘腻有甜感、头身困重、面部较多油也有较好的疗效。