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三伏天是调理脾胃病好时机

国医大师推荐两个祛湿方

林敬

2019年07月29日09:47 来源：人民网-健康时报

夏季阳气旺盛，人体阳气也达到了四季高峰，尤其是三伏天，正是预防调理脾胃病的大好时机。

浊毒内蕴是脾胃病的主病机。在首届中医药传承创新大会上，国医大师李佃贵做了“浊毒学说——浅谈中医药传承发展”的主题报告，他主张采用化浊解毒法治疗此病，而夏季正是把好浊毒入侵的关口。

中医讲，脾主运化，夏季湿气重，湿毒困脾，堆积在体内，到了冬天的时候脾胃就会发病，“所以夏季我们及时用药把湿浊之气阻挡在体外，相当于从源头上把好了关，这也是中医所讲的治未病的理念”，李佃贵教授说，另一方面夏季汗毛孔正开，肌肤腠理开泄，也更有利于湿浊排出。所以在夏季调治脾胃病可以起到四两拔千斤的效果。

近年来在李佃贵教授首创的“浊毒”理论的指导下，河北省中医院创制了冬病夏治1到8号方，针对慢性胃炎、消化性溃疡、慢性腹泻、慢性结肠炎、胃神经官能症等出现胃疼、胀、便秘、腹泻的患者，根据不同的病症，辨证施治，起到了健脾化浊、和胃降逆、调畅气机、化浊解毒、平衡阴阳的作用，对治疗和预防脾胃病大有益处。

居家调理方面，李佃贵教授推荐两个祛湿方：

一是化浊茶，取藿香、佩兰，各10克，泡茶喝即可。藿香芳香化浊，和中止呕，发表解暑；佩兰芳香化湿，醒脾开胃，发表解暑。二药结为对药祛湿效果特别好。如果有便秘的问题，也可以加点清肝明目，润肠通便的决明子。三药合用化浊解毒功效更强，可引毒从大肠排出。

二是用祛湿粥。根据食量取扁豆，薏米，莲子，绿豆一起熬成粥，每天喝一碗即可，有健脾利湿之效。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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