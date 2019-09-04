血糖高不能吃面食？营养科专家：可以，前提做到这4点

得了高血糖就对面食拒而远之?一般来说，人体需要三大营养物质——碳水化合物、蛋白质和脂肪，其中碳水化合物占45%～60%，糖尿病患者不吃面食控血糖，并不可取。

很多人都知道吃面食升糖快，但为什么如此呢?

吃面食为什么会致血糖升高?

血糖生成指数(GI)用来衡量人体食用一定食物后会引起多大的血糖反应，(GI)>70为高升糖指数食物，如馒头、面条等。进入胃肠道后消化快、吸收率高，葡萄糖入血快、引起的血糖峰值高；(GI)<55为低升糖指数食物，其消化、吸收、升血糖情况相反。

GI受到多方面因素的影响，包括食物中糖的类型，含果糖多的GI偏低；食物的物理性状和烹调方式，如淀粉的糊化程度、食物的化学成分；食物中的物质含量，如膳食纤维、脂肪、蛋白质等，高脂肪、高蛋白食物能降低胃的排空能力，减少淀粉胶化，通常GI较低。

虽然面食GI偏高，但是只要控制好量，学会合理搭配，掌握一些饮食小窍门，糖尿病患者照样可以享受面食。

吃面食致血糖高主要有三方面原因，以面条为例，一是吃面条容易超量，容易导致血糖升高。二是有的人吃面条的进食速度非常快，也会导致血糖升高。三是吃的是精面，增加血糖升高的风险。

控制血糖吃面食的小窍门

注意粗细搭配

根据最新版的《中国糖尿病膳食指南》中写道：主食定量，粗细搭配，全谷物、杂豆类占1/3。

糖友可以做杂粮面头或者荞麦面条等，杂粮与精细粮的比例在1:2～1:3之间。吃面条每餐总量尽量控制在100g之内，同时搭配2倍的叶类蔬菜、肉类等，多吃膳食纤维：芹菜、竹笋、木耳等均富含天然膳食纤维。这样不仅有饱腹感，还能延缓餐后血糖的上升速度。还可放些醋，醋可延缓面条的胃排空时间，也会降低血糖，控糖效果更好。

注意吃饭顺序

吃饭讲顺序：先喝汤，再吃菜，然后吃主食。延长面条的摄入时间，对于延缓血糖升高也非常有效果。早餐一般先喝牛奶或先吃鸡蛋，增加主食中的蛋白质，从而降低胃排空及小肠中食物的消化率，以免胰岛素分泌过多，防止午餐前低血糖的发生。

注意加工时间

在加工过程中，淀粉颗粒在水和热的作用下，有不同程度的膨胀，有的甚至破裂并分解，变得很容易消化；食物颗粒越小，越容易被水解吸收，其血糖生成指数也越高，故食物不宜太精细。如果吃面条，最好选择汤面，稍微煮硬一点，消化就会慢一些。尽量少吃稀饭、面糊、糯米饭和太烂的面条。

注意细嚼慢咽

胃肠道将食物消化成血糖需要一个过程，如果进食缓慢，胃肠道消化的过程也会随之减慢，从而降低血糖转化的速度，在短时间内减小对血糖值的影响。此外，细嚼慢咽可以使食物刺激消化道产生肠道降糖激素的作用加强。

本文转载自上海仁济医院就医服务号，作者蒋晓敏，上海交通大学医学院附属仁济医院临床营养科主管营养师