压力山大！女生脱发怎么破

近日，微博一热门话题登上热搜，《25岁女白领发量只剩三成》报道指出，江苏南京25岁的某公司白领，因为遗传因素和长期压力大，竟然只剩30%的发量。中山大学附属第六医院医学美容科施歌主任则表示，她曾接诊过一位13岁的小女孩，就诊时头发几乎脱光，眉毛甚至连睫毛也没有了。

A上初中后压力大开始脱发

据孩子的家长回忆，从大约半年前开始，小女孩就已经开始出现中间区域头发的减少，甚至能够看见一些头皮，当时并没有引起家长的重视，直到孩子头发脱到头皮清晰可见，家长才急忙带着孩子来就医。

施歌说，当时小女孩来就诊时是戴着帽子，看来脱发问题已经困扰孩子的心理，让孩子有些自卑了。小女孩的家长称孩子在读小学的时候成绩非常好，上初中后孩子的压力增大，估计脱发与压力大有关。

经过大概半年到八个月时间的常规治疗，小女孩的头发已经开始长回，眉毛与睫毛也相继的长出来。

B五六岁就秃也不罕见

施歌指出，确实目前脱发就诊的人群跟以前相比相对增长，年龄也呈现出越来越年轻化的趋势。甚至有小孩从五六岁就开始出现斑秃、全秃或者半秃的现象。

对于脱发，首先要找到病因，如果是可控因素（外部压力、服用药物）等，那么通过调整可以立竿见影地解决问题；如果是因为遗传性因素如雄性激素脱发等造成的脱发，则可以通过药物来控制脱发进程或者毛发移植来增加毛发密度。

C预防脱发从日常生活开始

当然，主流的脱发“大军”主要是从事IT行业或者从事白领工作的人群中。施歌表示，排除遗传因素外，晚上熬夜，经常出差造成的压力大，从饮食、睡眠等各方面都调整不好是一些主要的因素。那么要怎样才能防脱发呢？

提高睡眠质量：睡眠质量不好的人更易脱发。因此，建议患者按时睡觉，保证睡眠时间，提高睡眠质量。一般而言，成年人每天睡6~8小时为宜。这样有助于改善脱发。

控制饮食：戒烟，少喝酒。尼古丁和酒精都会对头皮造成刺激，喝啤酒最好不超过一瓶，白酒不超过二两，红酒含抗氧化成分，可以小酌怡情；少吃甜、辣食物。过甜过辣食物会加速油脂分泌，同理，煎炸烧烤类的食品也要控制食用量。

调节心情：男性脱发与精神因素关系密切，避免情绪的过度波动非常重要。在处于应激状态下，激素会缩短毛发的生长周期，收缩头皮血管，导致毛囊内头发脱落。

减少烫染发次数：一些脱发患者为了使头发看起来多而过多烫发，这样非常不可取。经常染发、烫发，会破坏头发的光泽和弹性，甚至使头发变黄、干枯。染发、烫发间隔时间至少要3～6个月。

避免暴晒：日光中的紫外线会对头发和头皮造成损害，使头发干枯变黄，因此要减少日光暴晒，出门尽量打伞、戴帽子。

避免过度牵拉头发：过度压迫、摩擦和牵拉头发会引起脱发。束发时不要过度牵拉头发，也不要将头发绑得太紧。戴帽子、头盔时，发际处的头发易受帽子或头盔压迫，所以戴帽子和头盔的时间不宜过长。

避免长时间使用电脑：长时间用电脑，注意力高度集中，精神持续紧张，会导致植物神经和内分泌功能紊乱，造成毛囊营养不良导致脱发。（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 简文扬）