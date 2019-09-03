痛风呈现低龄化 配合治疗很重要

说起痛风，很多人觉得那是上了年纪才会得的病，殊不知，随着生活水平的提高，低龄痛风患者越来越多。9月1日是世界抗痛风日，山西晚报记者在山西大医院举行的主题宣传义诊活动中了解到，该院接诊的最小痛风患者只有18岁，其发病原因和长期饮用碳酸饮料有直接关系。对此，专家提醒年轻人，要减少高糖饮料的摄入，一旦发病，要严格管理自己，配合医生治疗，这是一种可以治愈的疾病。

现状：痛风低龄化现象凸显

半年前，18岁的轩轩突然脚趾剧烈地疼痛，难以忍受，被家人紧急送到医院，经检查，被确诊为痛风，不仅有严重的高尿酸血症，还有高脂血症、高血压。“孩子还这么小，怎么会得这种病？”轩轩的母亲一脸疑惑。经询问得知，轩轩特别爱喝碳酸饮料，渴了就拿它当水喝，每次都能喝一两瓶。尤其是在夏天的时候，一天能喝好几瓶，就在发作的前一晚睡觉之前还喝了一大瓶。“暴饮碳酸饮料，可能就是引起你痛风的原因。当然引起痛风的原因还有很多，你别看血尿酸升高、代谢功能下降是很简单的，其实这痛风从根本上讲还是脏腑出了问题！你把碳酸饮料当水喝，日积月累的，自然就撞上了这痛风病。”医生当即跟轩轩解释。由于长期饮用碳酸饮料，又缺乏运动，身高1.75米的轩轩体重却有200多斤。

山西大医院风湿免疫科护士长时红介绍，过去，痛风一般高发年龄在40-50岁，近5年来，痛风发病率越来越高，而且低龄化现象逐渐凸显，临床上像轩轩一样的年轻患者不在少数，网上甚至可以看到七八岁儿童就有发病的。据介绍，痛风是嘌呤代谢紊乱及/或尿酸排泄减少所引起的一种晶体性关节炎，临床表现为高尿酸血症和尿酸盐结晶沉积所致的特征性急性关节炎、痛风石形成、痛风石性慢性关节炎，并可发生尿酸盐肾病、尿酸性尿路结石等。这种病多发于男性，但是也有女性痛风病患者，她们大部分是因为在绝经以后雌性激素降低而发病。

“现在生活条件变好了，生活习惯发生了大变化，大鱼大肉都是家常便饭，过量地摄入肉类等酸性食品。同时现代人的生活、工作压力过大，饮食和作息没有规律。长此以往，这些习惯造成人体内的尿酸浓度增加，就很容易形成痛风。”时红表示，暴饮暴食、酗酒、受凉受潮、过度疲劳、精神紧张、穿鞋不适、关节损伤、乱用药物这些生活中屡见不鲜的小细节实质上都可能引起痛风。当然，也并不是尿酸过高就一定会导致痛风，根据调查，在一般尿酸高的人当中，痛风患病率约为20%。同时年龄也是一大因素，随着年龄的增长，患病率也会增长。日常生活中，痛风病还常与中心性肥胖、高脂血症、糖尿病、高血压以及心脑血管病伴发，情况严重的话可能会导致残疾、肾功能衰竭。

采访中，山西晚报记者了解到，痛风并非不治之症，是完全可以治愈的，当下出现难治愈的主要原因是患者和医生的配合度不够高。在痛风的诊治过程中，常会有这样的情况出现，患者觉得不痛了就可以出院了，这时痛风实际没有得到完全的治愈。也有些患者则是痛了再来医院，不痛就出院，到最后，时间长了，痛风向他亮红灯了，他才感觉到问题严重了，到医院一检查，发现治愈难度增加，才紧张了起来。所以，留意痛风的预防和积极配合医生的治疗对于自己的痊愈是很重要的。当然也有一些比较隐匿、症状不够明显、难以发现的痛风，这时候就该借助双能量CT、关节超声等先进的技术做一个直观的检查，不要留下潜在的隐患。

提醒：

痛风防治要避免饮食误区

针对痛风的防治，时红还特别为大家梳理了三个常见误区。痛风患者注意了，这些饮食误区一定要避免！

误区一：得了痛风 只需控制饮食即可

如果单纯靠饮食治愈痛风其实是没有可操作性的。一方面，如果单纯靠饮食治愈痛风，对饮食的要求是高度严格的，一般情况下大多数的患者没有办法做到。另一方面，如果对饮食严格控制其实会导致患者营养不良，某类食物进食过少，某类食物过多，使得患者营养摄入不均衡，对身体健康的影响也不好。正确的做法还是应该听医生的指示，合理、正确用药。

饮食方面，保证合理、健康的前提下，该吃什么吃什么。应该少吃酸性食物，比如肉类，多吃碱性食物，这样能够帮助补充钾、钠、氯离子，从而维持酸碱的平衡。同时要注意少吃饭，多吃绿色蔬菜，有利于减少嘌呤的摄入，还能增加维生素。像高蛋白、高胆固醇、高嘌呤的食品，痛风病患者是要严格禁食的，比如海鲜、动物心脏等，这些都是万万吃不得的。此外，痛风患者要严格限制蛋白质的摄入，以免体内产生过多的内源性尿酸，从而加重了病情。一般饮食要以植物蛋白质为主，动物蛋白像牛奶、奶酪和鸡蛋也是比较好的选择，它们不仅富含优质蛋白，而且嘌呤含量也少，对痛风病患者几乎没有不良影响。特别要提醒的一点是少喝汤，对于血尿酸偏高或者患痛风的人来说，一定要少喝肉汤,特别是牛羊等红肉汤，更不能喝老汤。熬汤也有讲究，一般要将熬汤的时间控制在20到30分钟之间，熬煮时间过长的汤中会含有大量嘌呤，从而导致尿酸增高，不利于痛风病的防治。

误区二：啤酒不能喝 红酒可以不限量

对于痛风患者来说，酒可是饮用大忌。不论是啤酒、白酒，还是红酒，它们都会引起痛风发作。因为酒中含有的乙醇会直接加快人体内嘌呤的生成速度，导致嘌呤增加，直接使得血尿酸升高。另外，乙醇还会使得人体内乳酸的合成增加。乳酸会抑制肾小管的排泄尿酸功能，很容易引起泌尿系统结石。同时，酒本身就可以提供嘌呤原料，像日常生活中最常接触到的啤酒内就含有大量嘌呤成分。

再说酒的种类，一般人认为，啤酒度数很低，比较安全，但痛风患者却应将啤酒列为首要禁忌。一般不可避免喝酒的情况下，可以适度喝红酒。一旦过量饮酒会经常引起痛风病的急性发作，尤其是烈性白酒、葡萄酒、香槟酒、啤酒，所以痛风患者戒酒是最好的。

痛风患者最好还是多饮水，每天水分的补充以饮用白开水为主，白开水中没有嘌呤成分，完全可以大量饮用，使得每天都有充足的尿量从而促进尿酸排泄。当然有的时候也可以换一换口味，苏打水就是很不错的选择，当然一定要记住，喝纯苏打水才行。碳酸饮料和酸奶是必须戒掉的，这也是现在大多数年轻人患痛风的元凶。

误区三：多吃各种各样的水果 有利于治愈

除了一日三餐之外，水果日渐成为了我们生活中三餐间隙暂时饱肚子，缓解饥饿的一个最佳选择，同时水果在哪里都可以买到，就更容易成为日常的营养补充品了。多吃水果对身体有很多的好处，而且我们熟知的一点是，水果中富含丰富的维生素和水分，很多水果都属于碱性食物，能够很好地溶解尿酸盐，从而起到降低尿酸的作用，也起到治疗痛风的作用，但是，不是所有的水果，痛风患者都可以尝试，甚至大量食用。

那么，痛风患者吃水果应该注意什么呢？像柚子、樱桃、梨子、葡萄、桃子等这些水分丰富的水果，或者像小西红柿、猕猴桃、香蕉等这些含有有益元素丰富的水果，我们可以适度地食用。据时红说，樱桃是降尿酸的良药，还是医学研究界公认的痛风患者最佳的水果选择。但是苹果、橙子、西瓜等水果的果糖含量比较高，应该少量食用。

山西晚报记者 薛琳 实习生 王倩