王陇德：建设县级医院关系到深化国家医疗卫生体制改革

人民网北京9月3日电 近日，由国家卫健委医政医管局指导支持，人民网·人民健康主办的2019“强县域、千县行”全国启动大会以及全国县级医院综合能力提升典型案例宣传活动在北京举行。中国工程院院士、中华预防医学会名誉会长王陇德出席并致辞表示，县级医院的建设与发展，关系到进一步深化国家医疗卫生体制改革的效果，关系到分级诊疗制度的落地，更关系到广大国民的健康与幸福。

王陇德认为，县级医院在国家医疗体系中处于承上启下的重要位置。如果说医疗服务体系是一个金字塔，大型综合医院就是塔尖，更多担负救治危重疑难病人的角色，而常见病、多发病的处理，则应由构成塔体的市县级医院来解决。

为全面提升我国县级医院综合能力，满足县域居民医疗服务需求，早在2014年8月，国家原卫生计生委和中医药管理局就发布了《关于印发全面提升县级医院综合能力工作方案的通知》，提出要通过建设、培训、支援等方式，加强县级医院以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，并且遴选了具备一定基础和较高医疗服务能力、医疗技术水平的500家县级医院开展提升能力建设。王陇德介绍道，2017年，国家卫健委、国家中医药管理局又提出，要在地级市和县的区域内，开展胸痛中心、卒中中心、肿瘤中心等五大中心建设。这一系列谋求全面提升县级医院综合服务能力的安排，为县级医院发展带来了重大机遇。

在谈到以基层为重点，实现优质医疗资源有序有效下沉时，王陇德强调，学科能力建设既是县级医院发展的基础，也是基层医院的立足之本，直接影响到医院对人才资源的吸引力，以及其社会、经济效益。县级医院想要做到专病专治，实现九成病人不出县，就需要在学科能力建设方面狠下功夫。加强学科建设，让县域内的常见病、多发病患者就地能得到更加规范的诊疗，已经成为县级医院主要发力方向之一。

县级医院学科建设需要来自政府、医院、专家、基层医生和社会多方的共同努力，需要县域联盟成员单位的改革意愿与创新探索。王陇德表示，县级医院的决策者承担县域卫生改革与发展的重要使命。当前，紧抓分级诊疗改革机会，以做强专科建设为纽带，以医共体建设为切入点，以慢病健康管理为基础，全面提升县域疾病防治服务能力，持续提升县域医院发展动力，是实现县级医院跨越式发展的最佳途径。“借此机会，我也希望社会各界人士能够群策群力，共同帮助县域医院提升多学科诊疗和重大疾病防控水平，为更多的基层患者提供更加专业和高水平的诊疗和健康促进服务。”（杨海丹）