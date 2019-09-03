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夏秋喝红枣双参汤 益气养阴

2019年09月03日08:13 来源：广州日报

　　推荐：广东省中医院临床营养科

　　主要功效：益气养阴

　　推荐人群：一般人群；夏秋保健汤水；痰湿重者不适合

　　材料：海参2~3条、西洋参20g、红枣2-3粒、瘦肉200g、生姜3~4片（3~4人量）。

　　烹调方法：海参提前1~2天泡发，切片后备用；西洋参切薄片，红枣去壳后切成两半，与海参一起放入锅中，加入清水菱角洗净后去壳后备用；排骨切成小块后洗净，飞水；将所有材料放入锅中，加入清水1500ml后大火烧开，转小火1.5~2小时，最后加盐调味。

　　汤品点评：今年夏天温度再次爆表，根据美国国家海洋和大气管理局显示，地球经历了140年以来最热的一个6月，“最热一年”又一次刷新了纪录。广东靠近亚热带，再加上地方自带的湿气，体表温度轻松就能达到40多摄氏度。暑气逼人，特别对于多在室外工作人群，容易就会出现口干心烦、气短乏力、夜间失眠等耗气伤津的症状。这个时候，除了多吃些消暑的瓜果外，晚上回家来碗益气养阴汤也是非常合适的。

　　西洋参，顾名思义是原产于西方如美国、加拿大的参类，其性味甘凉，既擅长于滋阴补气，又可以清热生津，是夏季“凉补”佳品。红枣补气养血，而海参具有补肾益精、养血润燥的功效，虽然它属于海产品的一种，但海参中含有的嘌呤较低，高尿酸人群也可以放心食用。

(责编：许晓华、杨迪)


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