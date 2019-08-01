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柠檬老鸭汤 消暑又开胃

2019年08月01日08:10 来源：广州日报

鸭肉是夏季最适合吃的肉类之一，暑热凉补煲老鸭，不要只会配冬瓜。

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：消暑生津、开胃醒脾

推荐人群：适用于夏季烦热、口干烦躁、食欲不振、消化不良等症。

材料：咸柠檬1小个、苹果2大个、瘦光鸭半只、瘦肉100克、生姜2～3片。（3~4人量）

烹调方法：咸柠檬洗净，对边切开，去核；苹果去核切块状，光鸭切去鸭脚、鸭尾部，洗净，放进沸水中煮10分钟（“飞水”），再用清水洗净；瘦肉洗净，切大块，然后于瓦煲内加入清水2000毫升，武火煮沸后，放进鸭、瘦肉、生姜，待其煮沸，改用文火煲约1小时，再下咸柠檬、苹果复煲10分钟即可。此量可供3～4人食用。（不耐酸者可放半个柠檬，再加蜜枣半粒）

汤品点评：柠檬味甘、酸，功能清热化痰、生津解暑、健脾消食，而经食盐腌过的柠檬功效更佳，尤其适宜食欲不振、消化不良者食用。现代医学认为柠檬富含维生素C、有机酸及其他生物活性物质，可帮助消化和分解体内毒素。除了柠檬，本汤品还选用了老少皆宜的苹果，一来调和汤品的口感，二来苹果本身就酸酸甜甜，可以促进食欲，适合夏天用来煲汤。鸭肉性凉，味甘、咸，功能清热下火、健胃补虚，尤其适宜体热虚弱、食少便结及水肿人群食用，与柠檬、苹果配伍，再加上滋阴润燥的瘦肉合而为汤，本品气味香中有甘，咸中带酸甜，具有消暑生津、养脾醒胃之功效。

需要提醒的是，胃溃疡、胃酸分泌过多的人群不宜过量饮用。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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