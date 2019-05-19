北京读者王女士咨询：我一直有贫血的毛病，脸色苍白，经常头晕、乏力、困倦。朋友在网上看到一个食疗方，能缓解贫血症状：准备鲜草莓100克、红枣15颗、荔枝干30克、糯米150克，熬粥服用。请问专家该方可以用吗？

中国中医科学院医学实验中心副研究员代金刚解答：贫血在中医学中属于“萎黄”“虚劳”等范畴，本病的形成多由长期饮食失调、脾胃虚弱、劳累过度等所致，最终出现气血亏虚之象。

方中，草莓味甘酸，能润肺生津、利尿止渴、健脾化痰，具有多种功效和做法，不仅对人体生理机能具有很好的调节作用，还是食疗佳品。 红枣可滋补阴阳，补气养血；荔枝干则补心肾，养肝血；糯米补脾暖胃，补中益气。四者同用，可五脏同调，补血益气，且熬粥食用，本身就具有养胃之功。要注意的是，草莓应后下，一是不会因熬煮破坏有效物质；二是其性凉，可保持特性。