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从小就锻炼，终身少得癌

2019年09月03日07:46 来源：人民网-生命时报

　　巴西圣保罗大学的一项流行病学研究表明，从青少年17岁开始，每天坚持60分钟适度体育锻炼，其健康益处累积一生。

　　为考察慢性病的病因以及身体活动、营养、激素、环境等因素对疾病发展的长期影响，研究团队对2.8万名美国女性展开追踪调查。研究人员收集了参试者提供的青春期（12~22岁）阶段身体运动数据，之后每年对其体检结果和运动情况进行随访。通过逻辑回归模型检验青春期身体活动与腺瘤风险间的关系发现，青春期身体活动较多（每天运动时间超过60分钟）的人，腺瘤风险降低7%；成年期（23~64岁）开始锻炼，该风险降低9%；青春期至成年期一直坚持锻炼者，该风险降低了24%。研究结论刊登在《英国癌症杂志》上。

　　研究人员表示，伴随年龄增长，体育运动带来的健康益处会产生累积效应。在久坐、烟酒、暴饮暴食等不健康生活方式普遍存在的当下，该研究旨在启示民众，教育孩子从青春期就开始养成坚持锻炼的习惯会受益终身。▲ （艾 易）

(责编：许晓华、杨迪)


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