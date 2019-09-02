胡瑞荣：将进一步推进500家县医院能力的提升

8月26日，为全面贯彻落实党的十九大精神，推进实施健康中国战略实施，提升县级医疗资源不断服务升级，满足县级人民不断增长的医疗服务需求，由国家卫健委医政医管局指导支持，人民网·人民健康主办的2019“强县域、千县行”全国启动大会以及全国县级医院综合能力提升典型案例宣传活动在北京举行。国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副处长胡瑞荣在会上介绍了县域医院在能力提升上取得的成绩，并表示将进一步推进500家县医院能力的提升。

“县要强，乡要活，村要稳”，胡瑞荣概括了提升县域医疗能力的三个要求，表示县医院的综合服务能力要进一步增强，要调动乡镇卫生院的医务人员积极性，还要进一步稳定村医队伍。

关于县医院在能力提升上取得的成就，胡瑞荣介绍，县医院的就诊率从2016年的79.6%提升到了2018年的85.3%，诊疗人次数增长32%，平均出院人数增长接近40%，编制床位数在三年时间内也增长了16.6%。同时医务人员的整体结构、职称结构、专业背景结构得到了进一步合理化，高级职称人员占比提升了5.5%，大专以上的忽视学历护理人员提升了5.3%。在信息化建设和临床专科方面，县医院诊疗科目增加，收治病种范围和可操作手术种类扩大，增幅分别为13.8%和17.5%。在数量提升的同时，县医院平均住院日下降，效率进一步提升，整个手术的诊断的符合率高于95%，保持了质量。

胡瑞荣认为，县医院要发挥好县域龙头和承上启下的作用，成为城市医疗服务体系和县域医疗服务体系的纽带。“通过网格化医共体布局与管理，进一步构建医疗机构间分工协作的机制；通过建设县域医共体，逐步实现临床资源、科研资源等共享，进一步提升县域医疗服务能力，有效实现“大病不出县”目标。胡瑞荣介绍，通过信息化手段，加快推进互联网诊疗和远程医疗等模式，进一步提高医疗服务的可及性，逐步实现“让信息多跑路，让患者少跑腿”。

胡瑞荣强调，分级诊疗制度建设将实现“四个分开”。一是区域分开，要进一步推进国家医学中心、国家区域医疗中心的建设，提升区域医疗服务能力，减少患者跨区域就医；二是城乡分开，加强县医院能力的提升，有效解决县域居民看病就医的问题；三是上下分开，以单病种管理为重点，为患者提供诊断-治疗-康复-护理连续性诊疗服务；四是急慢分开，在三级医院推进日间服务模式，进一步提升服务效率，形成急慢分治的模式。

提及下一步的工作，胡瑞荣表示，将进一步推进500家县医院能力的提升，加强部门的协调，从顶层设计的方面，为县域医院解决发展的后顾之忧，给县医院提供进一步的政策支持和更多的自主权。（王政）