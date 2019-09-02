孩子腹痛，祸首有哪些？

夏秋之交，有不少孩子来看腹痛。这些腹痛普遍表现为：腹痛时轻时重，没有什么规律，以脐周疼为主，可以自行缓解。有的伴有呕吐、腹泻，有的除了腹痛不伴有其他消化道症状。这种反复发生的腹痛往往让家长比较担心，总怕有什么隐匿疾病给耽误了。

其实，儿童反复腹痛的常见原因有以下几点：

肠痉挛。肠痉挛是由于肠壁平滑肌强烈收缩而引起的阵发性腹痛。打个比方，孩子如果跑累了会发生腿抽筋，那是由于小腿肌肉运动过度导致小腿肌肉痉挛引起腿疼。而肠痉挛就是由于进食不当，胃肠工作量太大，造成肠壁肌肉痉挛而引起的腹痛。

肠痉挛所致腹痛常表现为突然发生的阵发性、间歇性的腹痛，腹痛以脐周为主，常自行缓解。一般疼痛不重，孩子愿意让家长按摩肚子，但也有疼的比较厉害的，腹痛常常会反复发生。

引起肠痉挛的病因主要是饮食不当。比如进食脂肪含量高的食物如鸡翅、薯条，或摄入较多生冷食品如冰激凌、冰饮，或进食量明显比平日增多，造成肠痉挛，引起腹痛。腹部受凉也会引起肠痉挛。这种腹痛在4~5岁或更大一点的孩子中比较常见。有些学龄儿童在假期参加夏令营，离开家长独立生存，自我照顾能力不足，常常有进食过多、吃冷饮或腹部受凉而腹痛。

肠痉挛一般不需特殊治疗，可自行缓解。疼痛时可给宝宝做顺时针腹部按摩，喝热水及热敷都有缓解作用。若要减少肠痉挛的发生，调整饮食最重要。多油、生冷的食物一定要控制，肉食也不要进食过多。

孩子反复腹痛，如迁延时间过长，也可做腹部超声检查，以排除一些少见的器质性疾病。

急性胃肠炎。夏秋季生冷食物多，食物易变质，容易导致肠道感染。肠道感染除了有呕吐、腹泻，往往也有腹痛症状，有时腹痛也非常剧烈，但呕吐腹泻后腹痛往往会缓解。

随着肠道感染的控制，呕吐腹泻症状的缓解，腹痛往往也随着缓解，一般胃肠炎持续一周，较少反复发生。

急性阑尾炎。多发于5岁以上儿童，但婴幼儿也有发病。阑尾炎的典型症状是转移性右下腹痛（剧痛）、呕吐、发热。阑尾炎腹痛非常严重，且越疼越重，不进行治疗很难自行缓解。

肠套叠。小婴儿易发。典型临床表现为阵发性哭闹、呕吐、腹部腊肠样包块及果酱样(血)便。阵发性哭闹为套叠的肠管痉挛所致，其程度往往比单纯的肠痉挛重很多。孩子腹痛会越来越重，很难自行缓解。

除了上述常见的引起腹痛的原因，幽门螺杆菌感染、食物过敏、一些相对少见的肠道疾病都可以造成儿童反复腹痛，但发生比例会比较低。

而家长担心的肠道寄生虫引起的腹痛是非常少的，因为随着生活水平提高、卫生条件改善，寄生虫病的发病已越来越少。