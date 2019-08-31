牙齿不好会连累心血管

牙齿是衡量健康的一个重要方面，但近日发布的《口腔疾病：一项全球健康挑战》报告显示，全世界有35亿人有口腔疾病问题，占全球人口近一半，没去及时看病的就有七成（24亿）左右。牙齿疾病一拖再拖，不仅“拖出”了更高的治疗代价，还可能导致呼吸道疾病、糖尿病、老年痴呆，特别是心血管疾病，带来了沉重的疾病负担。该报告呼吁，迫切需要将口腔疾病作为全球重点解决的非传染性疾病。

三大问题挑战口腔健康

该报告称，全球口腔健康的主要挑战来自龋齿、牙周病和口腔癌，多年来一直没得到很好改善。数据显示，截至2015年，全球2.4亿人的恒牙龋齿未得到治疗，与1990年的水平基本持平；2010年，牙周炎影响着7.43亿人，患病率为10.8%，只比1990年的11.2%下降了0.4%。口腔癌已是最常见的15种癌症之一，2018年男性患病率为2.8/10万，女性患病率为1.2/10万，在年龄较大群体和贫困人口中患病率更高。

在我国，龋齿和牙周病也是最高发的口腔疾病。空军军医大学口腔医学院口腔预防医学教研室教授李刚介绍，累计调查表明，我国每年因龋病就诊的患者人数大约有5亿，用于龋病的医疗费至少为500亿元，全国一年因龋病就诊就将至少损失5亿个劳动日。2018年公布的全国第四次口腔健康流行病学调查（以下简称“第四次口腔调查”）显示，我国儿童乳牙患龋率尤其高，3~5岁的儿童患龋率高达62.5%。此外，我国六成左右的青少年有牙结石，其中12岁青少年的牙龈出血率达58.4%；35岁以上成年人，牙周健康率不到10%，35~44岁组牙龈出血率达87.4%，牙结石检出率达96.7%。

2018年国家癌症中心发布的全国癌症统计数据显示，我国口腔及咽部恶性肿瘤的估计标化发病率男性为8.7/10万，女性为6/10万，明显高于全球平均水平，并呈现出继续增长趋势，危害巨大。北京大学口腔医学院预防科副主任、中华口腔医学会科普部部长司燕介绍，口腔癌患者中，不少都需要做面部大手术，可能会被切除部分舌头、颌骨和面部组织等，十分痛苦，此后的进食、发音、营养摄取、身心健康都会受到极大影响，疾病负担非常重。

拖着不看造成就诊率低

“牙科正处于危机中。目前的牙科诊疗和公共卫生应对是不充分、不公平的，而且成本高昂，数十亿人难以获得基本的口腔保健服务。更重要的是，预防也面临重重挑战。”该报告第一作者、伦敦大学牙科教授理查德·瓦特教授说，七成患者不能及时就诊以及烟酒糖的消费无法得到有效控制，加剧了疾病负担。对此，专家们也十分认同。李刚介绍，根据第四次口腔调查测算，我国人口的龋齿总数高达20多亿颗，其中有72.4%都没有接受充填治疗。龋齿在早期阶段完全能阻止，但如果出现龋洞并扩散到牙髓，很多人就会经历“痛起来要人命”的情况，还可能引起感染，带来牙齿脱落等更严重的后果。专家们总结，牙病拖着不治的原因主要有以下四方面：

太贵了。报告指出，造成全球几十亿人“有口腔疾病但不去看”的主要原因是“太贵”。比如，在美国看一颗浅龋齿需花费约1500元左右，许多低收入人群基本没有口腔医疗保障，仅在病情急速恶化时才去急诊求救；在欧盟，口腔疾病是除糖尿病和心血管疾病外的第三大昂贵病症；还有不少国家的口腔疾病治疗要么没纳入医保，要么昂贵程度远超一般疾病。李刚介绍，在我国看牙也较贵，口腔医疗费用包括牙科人员劳务、耗材费、设备房费、利润，后三者均与成本、市场等因素有关，降费空间很小。而且，口腔医疗医保的报销范围确实有限，我国只有宝鸡等四地有医保涵盖门诊牙科治疗(报销约70%），其他地区只能刷医保卡中每月存的钱。第四次口腔调查也显示，在35岁~44岁成年人中，看牙费用的84%需个人支付。

不重视。第四次口腔调查发现，成年人不去看牙的三大原因是：认为牙齿没有问题（65%）、认为牙病不重（21%），没有时间（11%）。李刚表示，在我国，人们口腔保健意识不够强，认为“牙病不是病”，由此造成了就诊率较低。事实上，越是不当回事儿的牙病，到了最后付出的代价越高。就拿龋病来说，我国治疗一个浅龋（釉质龋）大概花费200元，10分种就补好了；拖着不补，发展成中龋（牙本质龋）后，要花400元，15分种补好；如果成了深龋（牙髓炎），得做根管治疗，花费2000元左右，就诊2次，每次20分钟；如果牙齿腐坏太多，还得用一根纤维桩（800元），再做烤瓷冠（1500元），这样算下来既费时又费钱。

太麻烦。记者在北京口腔医院的各个候诊大厅采访了数十位患者后发现，“太麻烦”也是拖着不看的一大因素。一位70多岁的患者对记者说：“我看牙都跑了四次了，第一次没挂上号，挂上号又跑了三趟，第一次来看牙是消炎，第二次是清理和治疗，第三次才开始正式补牙，真是太麻烦了。”“人们怕麻烦，其实是因为自己看不见牙病。”司燕说，口腔治疗往往都需要多次治疗，一颗牙从外到内被一层层破坏后，也需从内再到外一层层修复，不可能一次性就一步到位。此外，一项摸底调查显示，我国的口腔医务人员有17多万人，对于近14亿的人口而言，口腔医生资源紧缺，这也确实让很多患者需排队或提前预约很长时间才能看上病，显得格外“麻烦”。

烟酒糖消费高。报告指出，全球烟草、有害饮酒及含糖饮料的消费控制不足，尤其是含糖饮料依然是高增长趋势。以游离糖为主的食物残留经细菌发酵产生酸性产物，破坏牙齿组织，是导致龋齿的主要原因；烟草、酒精是牙周病、口腔癌的重要危险因素。而这三样在我国的传统文化中，一直是“送礼佳品”，危害更甚，近年来我国的烟酒糖消费均保持高增长趋势，尤其是中国烟酒消费量多次被国际学者点名，增长势头一直得不到遏制。

口腔疾病直接危害心血管

近些年的多项研究显示，口腔问题，尤其是往往不被重视的牙周疾病，被发现与糖尿病、心血管疾病密切相关。尤其值得注意的是，口腔健康与当今世界最严重的疾病负担——心血管疾病有着很多关联性，医学界甚至还诞生了牙科心血管内科学这一学科。美国一项针对4.4万人跟踪6年的研究发现，慢性牙周炎可增加24%~35%的心血管疾病风险。瑞典斯德哥尔摩卡罗琳斯卡学院的研究发现，患有中、重度牙周炎的患者罹患心肌梗死的风险显著增高，而心肌梗死患者中牙周炎的发生率也明显增高。福建医科大学口腔医学院研究也发现，慢性牙周炎冠心病患者总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白等的水平明显高于无牙周炎患者，随牙周炎症程度的加重，患冠心病风险随之加大。

首都医科大学附属北京安贞医院心内科主任医师洪昭光解释说，如果口腔内或牙周有了致病菌，就可能穿透牙周组织的上皮屏障，导致各种毒力因子通过血液扩散到全身，直接感染血管内皮细胞，引起炎症、斑块不稳定以及急性心肌缺血。从这个机理上看，慢性牙周炎已被作为导致动脉粥样硬化、细菌性心内膜炎等心血管内科疾病的危险因素。《美国心脏病协会杂志》上的一项研究则称，口腔不卫生时，身体的免疫反应会加剧，体内炎性因子也会增多，进而“攻击”动脉内膜。所以说，口腔不卫生才是牵连心血管健康的罪魁祸首。

此外，老年人长期缺牙会导致记忆力减退，痴呆发病率上升；美国纽约州立大学牙医学院研究发现，口腔细菌如伴有放线杆菌、牙龈嗜纤维菌、埃肯菌属，可进入下呼吸道和肺部引起感染。由此可见，口腔健康关乎全身健康。

根据我国的实际情况，专家们认为，正确护牙必须从早防早治开始。牙龈出血肿胀、牙齿变色、牙缝变大、掉牙、牙疼等，都是不可忽视的口腔疾病信号，大家要摒弃拖延不管的心态，积极应对。平时可遵照“牙防四步曲”来预防口腔疾病，包括早晚两次刷牙（饭后漱口，使用牙线）；半年或一年进行一次口腔检查；6岁儿童要及时进行窝沟封闭（保护牙釉质不受侵蚀）；半年或一年洗牙一次。同时，洪昭光提醒，心血管内科医生也应关注患者有无牙周疾病，口腔医生则要询问患者的心脏病史和心脏病家族史。心血管疾病患者尤其要注意口腔卫生，减少从口而入的炎症因子。

专家们还呼吁，目前我国迫切需要有相关政策来限制烟酒糖长期销量增长的负面影响。在口腔医疗中存在公立和私营两方市场的情况下，相关部门可考虑加强监管，统一规范定价，减少一些过度诊疗和“误导性消费”；政府层面可考虑适度调整扩大医保中涉牙医疗项目的覆盖范围，以减少人们治疗口腔疾病的负担。▲