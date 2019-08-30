热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

跟风网购艾脐贴减肥 结果悲剧了，严重腹泻进医院

杨彦

2019年08月30日13:55 来源：扬子晚报

夏日里，不少爱美人士为了展现完美身材而盲目跟风减肥。近日，一女子因某明星推荐从网络购买减肥艾脐贴，在连续使用多天后，导致严重腹泻并出现经期紊乱。

记者了解到，该女子为江苏省中西医结合医院救治，因产后肥胖，她通过非正规医疗渠道购买内服减肥药并外用艾脐贴一个月后，出现明显的腹泻、食欲不振等症状。剧烈的腹泻导致大便失禁，出现了长达6个月的排便困难，最后该女子在江苏省中西医结合医院针灸科和肛肠科的综合治疗下，成功康复并出院。

江苏省中西医结合医院针灸科钟莉副主任中医医师指出，中药肚脐减肥贴大多采用决明子、白术、茯苓、神曲、山楂、枳实、泽泻、黄芪、当归等中药材制成。其主要作用于健脾除湿、消食导滞、益气活血，但就减肥而言，针对性就差了许多，因个体差异很大，没有整体的辨证施治，效果也就不得而知。

钟莉医师还提出，网络上购买的艾脐贴，其市场准入机制以及监督机制尚未完善，其材料配方是否掺杂不安全成分尚未得知，部分不法商家在药丸中掺杂泻药、激素或其他西药成分以达到虚假的减肥效果。艾脐贴的使用过程中还会存在体重反弹、过敏等副作用，并且现在市场上艾脐贴的减肥产品大多还没有成熟，没有得到国家的检验和认证，其准入机制还有待完善，所以会存在许多未知的毒副作用，威胁人体的健康安全，一旦发生意外患者索赔是非常困难的。

专家提醒

艾脐贴具有一定的刺激作用，而肚脐与女性的子宫、卵巢等组织结构相连较为紧密，其药物作用极易引起子宫内分泌失调，敏感体质者容易出现月经紊乱，月经推迟等现象。建议减肥人士选择正规医院就诊，不要想着光通过药物来达到减肥的目的，同时还是要管住嘴，迈开腿，通过健康的饮食、有规律的运动、健康的生活习惯等来拥有健康的美。

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn