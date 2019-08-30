跟风网购艾脐贴减肥 结果悲剧了，严重腹泻进医院

夏日里，不少爱美人士为了展现完美身材而盲目跟风减肥。近日，一女子因某明星推荐从网络购买减肥艾脐贴，在连续使用多天后，导致严重腹泻并出现经期紊乱。

记者了解到，该女子为江苏省中西医结合医院救治，因产后肥胖，她通过非正规医疗渠道购买内服减肥药并外用艾脐贴一个月后，出现明显的腹泻、食欲不振等症状。剧烈的腹泻导致大便失禁，出现了长达6个月的排便困难，最后该女子在江苏省中西医结合医院针灸科和肛肠科的综合治疗下，成功康复并出院。

江苏省中西医结合医院针灸科钟莉副主任中医医师指出，中药肚脐减肥贴大多采用决明子、白术、茯苓、神曲、山楂、枳实、泽泻、黄芪、当归等中药材制成。其主要作用于健脾除湿、消食导滞、益气活血，但就减肥而言，针对性就差了许多，因个体差异很大，没有整体的辨证施治，效果也就不得而知。

钟莉医师还提出，网络上购买的艾脐贴，其市场准入机制以及监督机制尚未完善，其材料配方是否掺杂不安全成分尚未得知，部分不法商家在药丸中掺杂泻药、激素或其他西药成分以达到虚假的减肥效果。艾脐贴的使用过程中还会存在体重反弹、过敏等副作用，并且现在市场上艾脐贴的减肥产品大多还没有成熟，没有得到国家的检验和认证，其准入机制还有待完善，所以会存在许多未知的毒副作用，威胁人体的健康安全，一旦发生意外患者索赔是非常困难的。

专家提醒

艾脐贴具有一定的刺激作用，而肚脐与女性的子宫、卵巢等组织结构相连较为紧密，其药物作用极易引起子宫内分泌失调，敏感体质者容易出现月经紊乱，月经推迟等现象。建议减肥人士选择正规医院就诊，不要想着光通过药物来达到减肥的目的，同时还是要管住嘴，迈开腿，通过健康的饮食、有规律的运动、健康的生活习惯等来拥有健康的美。