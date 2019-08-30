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一项指标高能否诊断类风湿

2019年08月30日07:53 来源：人民网-生命时报

北京读者岳女士问：我哥今年76岁，患有糖尿病，控制得还不错。去年8月份，查超敏C反应蛋白值为50，最近又复查了一下，升到了200，据说这是反映类风湿的指标，可他查过类风湿的其他指标，都正常，平时也没感觉身体不适，请问这可能是类风湿吗？

辽宁省人民医院风湿免疫科主任医师于学满解答：超敏C反应蛋白（hs-CRP）与普通C反应蛋白（CRP）属同一种蛋白，只是由于其测定方法更敏感而得名。

C反应蛋白值常在感染、心脑血管性疾病、糖尿病、代谢综合征、外周血管病、慢性阻塞性肺病、哮喘、肿瘤等疾病中指导临床诊疗。

而超敏C反应蛋白的升高与心血管疾病、代谢综合征、2型糖尿病等密切相关。有研究表明，超敏C反应蛋白大于2.0毫克/升是中国人发生心血管疾病的有效预测因子。

超敏C反应蛋白并不是诊断类风湿关节炎的特异指标。根据您所描述的情况，没有关节肿痛，且查过类风湿项目未见异常，可以说不是类风湿关节炎。但您患有糖尿病，超敏C反应蛋白持续增高，要警惕心脑血管等疾病的发生。

(责编：李轶群、杨迪)


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