清华大学附属北京清华长庚医院心脏内科主任医师 张 萍 □主治医师 薛亚军

近年来在我国，由冠心病引发的心绞痛和心肌梗死病例呈逐年上升趋势，其中不乏一些年轻人。从几年前的浙江电台音乐调频25岁女主播郭梦秋突发心梗死亡，到春雨医生创始人张锐，再到途牛副总经理李波，心梗已成为年轻白领的“隐形杀手”。过去一提心梗，大家都认为是“老年病”，而近几年心梗正逐渐向年轻群体扩散。与老年人心梗相比，年轻人发病更具特色，且更易致命。

心梗之所以找上年轻人，原因有五点。1.爱扛病。不少年轻人总觉得自己身体素质好，有点病扛一扛就过去了，看病太浪费时间，或者错误地判断为其他疾病，贻误了最佳治疗时机。调查显示，当身体有病痛时，53.8%的人选择“扛着”；只有11.4%的人“马上去医院”；59.3%的人会“自己买药吃”；40%的人习惯“上网查相关知识”；12.1%的人会“咨询亲朋”。扛着不去医院，让小病拖成大病，一旦身体有点“风吹草动”，就可能诱发急性心梗。2.体力活动减少。一些年轻人出门乘车，上下楼坐电梯，久坐于电脑前，下班及周末喜欢在床上躺着不愿外出运动，就会被高血脂、高血压、高血糖盯上，这些都是冠心病、心梗的高危因素。3.暴饮暴食。为了消化食物，大量血液向胃肠转移，供应心脏的血液相对减少，从而加重心肌缺血，增加心脏负担。如果吃得过于油腻，摄入太多脂肪，还可能导致血液黏稠度增加，促使血栓形成，引发心梗。4.大量吸烟酗酒。烟草中的尼古丁可引起血压升高、心率增快、心肌耗氧量增加；烟雾中的一氧化碳进入血液，会使血液携带氧气的能力下降，加重心肌缺血；尼古丁和一氧化碳均可引起冠脉痉挛，导致急性心梗发生。中国酒文化盛行，应酬中经常上演“逼酒劝酒”场面。酒精不仅会导致酒精性心肌病、高血压等，还会诱发心梗和脑梗。短时间内过量饮酒会引发房颤、心衰、脑血管破裂等问题。5.过度劳累、压力大。中青年心梗发病人群主要是脑力劳动者，有的人工作起来几天都不休息。我们在临床上经常会见到连续几天睡眠严重不足的心梗患者。这种没有规律、过于劳累的生活，非常容易导致冠状动脉痉挛，诱发心梗。另外，长期处于高压力状态下，人体会分泌大量肾上腺素，导致血管收缩、心跳加快、血压上升、交感神经兴奋，这很容易引起心梗发作。

心绞痛常表现为胸骨后压榨感、闷胀感，持续3~5分钟，还会放射到左臂，患者休息和含服硝酸甘油多可缓解。心梗的发作部位与心绞痛相同，但感觉有较大差别。心梗患者会有濒死感，少数人会有胃部或肠道症状，持续时间一般为15~20分钟，休息或舌下含服硝酸甘油后症状无法缓解。心梗急性发作时，患者会有突发胸骨后或心前区剧痛，向左肩、左臂或其他部位放射，伴有呼吸短促、头晕、恶心、多汗等，脉搏细微，皮肤湿冷、灰白，约10%患者的唯一表现是晕厥或休克。

日常，有心脏不适尤其是曾经患有冠心病的人，千万别硬扛。建议40岁以上的人定期检查，若指标异常或有冠心病危险因素，至少每年做一次血脂化验。另外，要定期监测血压，至少每年做一次血糖检查，若属于冠心病高危人群，还要接受心电图及其他必要检查。一旦发生胸口痛，有濒死感、压迫感，持续5~15分钟或以上，并伴有出汗、恶心等症状，要高度警惕心梗。应在第一时间拨打急救电话，寻求医护指导帮助。研究显示，如果心梗发病后的前90分钟内到达医院，采取相应治疗，死亡率可降到4.2%~4.4%，如果在90分钟内没有到达医院，死亡率会上升到50%。若有冠心病病史，可紧急服用阿司匹林、硝酸甘油等药物。