心绞痛，一根手指点不出

河北省人民医院老年病科主任 郭艺芳

心绞痛是由于心脏缺血缺氧所产生的一组症状，若不能及时得到识别处理，可能会导致心肌梗死。所以，了解心绞痛特点，识别症状很关键。

心绞痛最常见于40岁以上男性或绝经期女性，特别是常年患有高血压、糖尿病、高血脂的人，以及吸烟者和有家族病史者。一般而言，心绞痛主要表现为胸前部阵发性、压榨性疼痛，也可为闷痛或胸部紧缩感，一些人可伴有大汗，有些人还会有濒死感。疼痛常位于胸骨后部，可以放射至心前区与左臂或左肩。少数人表现为后背疼痛，甚至上腹痛、牙痛、喉咙痛等。心绞痛发作时，胸痛范围往往较大，患者常叙述为“这一块”或“这一片”疼痛。老年人或糖尿病患者发生心绞痛时，症状往往不典型，仅表现为胸闷或轻度不适。常发生于劳累或情绪激动时，也可发生在饱食、受寒、吹冷风等情况下。每次发作持续3~5分钟，一般不超过15分钟（如果因为心肌缺血所导致的胸痛超过15分钟，提示有可能是心肌梗死）。发作频率因病情不同而有很大差异，有人一天发作数次，也有人数月发作一次。症状发作时，经过休息或含服硝酸甘油常能缓解。

需要提醒大家，有些胸痛不一定是心绞痛。比如，一些年轻女性出现胸闷、出长气、胸部疼痛，一般不是心绞痛；有些人胸部疼痛的范围很小且有局限性，用一个手指就能明确指出疼痛部位，这也不是心绞痛；有些人胸闷、胸痛持续几个月，一般不是心绞痛，需要查找其他原因；如果胸部疼痛与呼吸或体位有关，也不是心绞痛的特征；胸痛时，如果疼痛部位有触摸痛，一般不是心绞痛；胸闷不适、出长气或活动后减轻，不符合心绞痛的特点。

临床上，很多心绞痛患者症状不典型，比如疼痛部位在上腹部、咽喉部，甚至表现为牙痛。这些情况下需要由医生来判定，以免延误治疗。对于以前有冠心病史的人，或没有冠心病史但多年吸烟、患有高血压和糖尿病的人，一旦出现严重胸痛、胸闷、心前区压迫感等不适症状，可尝试含服硝酸甘油，并尽快就诊。

突发胸痛的原因很多，除了心绞痛，主动脉夹层、食道破裂、自发性气胸、肺梗死、胃病等均可表现为突发胸痛，非医务人员很难准确判断，所以一定要牢记：胸痛必须去医院。最后提醒大家，很多家庭备有硝酸甘油，但它是有一定有效期的，过期要及时更换。