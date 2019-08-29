天热，也得把袜子穿好

中国医师协会老年医学科医师分会第二届委员会委员 于俊民

当下天气炎热，很多老人都愿意光脚穿鞋，觉得凉快。然而，根据中医理论，脚部汇集全身经络，“脚冷，冷全身”。因此建议天再热，老人也要穿好袜子，做好足部护理。

保持脚底干燥，防真菌感染。天热双脚容易出汗，尤其是穿塑料凉鞋、旅游鞋等透气性不好的鞋。不穿袜子时，脚底直接接触鞋底，闷热潮湿可能引起真菌感染。

减少外伤感染几率。光脚穿鞋，老人足部皮肤大量暴露在外，空气中的病菌容易附着其上，也容易擦伤、破皮，引发感染。穿上袜子，足部就有了“保护”。

避免皮肤角化和皮炎。不穿袜时，脚与鞋直接接触，容易使脚后跟、脚趾等部位的角质层越长越厚，增加了发生胼胝的几率，即“茧子”和“鸡眼”高发。此外，一些老人如果对皮革、橡胶等鞋的材料过敏，光脚穿会使脚背、脚趾等与鞋摩擦部位出现皮肤发红、丘疹、起水疱等状况，引发接触性皮炎。

预防呼吸系统疾病。脚距离心脏最远，供血最差，而且其脂肪层薄，保温差，所以脚掌皮肤温度最低，极易受寒。一旦脚部受凉，可反射性地引起上呼吸道黏膜内的毛细血管收缩，使抵抗力显著下降。此时，原来潜伏在鼻咽部的病毒、病菌就会乘虚而入，引起多种疾病。

对老年朋友来说，选择合适的袜子很重要。尤其是袜口的松紧程度很讲究，太紧，易使脚踝部勒出红痕，还会导致静脉血液淤滞在脚踝附近，加重心脏负担，时间久了还会增加高血压风险。因此，老人最好选择单薄、透气、吸湿排湿性好、棉质或真丝材质的袜子，袜口不要太紧。有条件的老人可穿专用袜，有利于脚汗挥发。必要时，还可垫上吸水性较好的纸质鞋垫。