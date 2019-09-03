内裤和袜子，做到这几点就能任性一起洗

作为骨灰级懒人，真希望世界上的衣服都不怕机洗、不怕染色，这样一股脑倒进洗衣机，“一键搞定”，多省心！但很多人提醒：“内裤和袜子可千万注意，不能混洗！”很多人担心脚上的细菌、真菌，会传染到内裤上，造成外阴真菌感染，也就是阴道炎。其实并非如此……

脚气不为阴道炎背锅

外阴真菌感染，真的要怪脚气么？其实脚气的病原菌是皮肤癣菌，很难在阴道酸性环境中生存繁殖，所以和阴道真菌感染关系不大。

这里给大家敲黑板，这个“菌”更该担心！虽然脚气很难造成阴道真菌感染，但，脚上的皮肤癣菌却不能小看！

据了解，脚气患者的一只袜子可能有超过十万个真菌。内衣如果和这样的袜子混洗，容易造成脚癣的转移。很多人会遭遇体癣或者股癣，甚至浑身瘙痒。

袜子可能有真菌，不过，内裤比袜子还脏！我们如果只关注脚上的菌，默认内衣干净，也是大错特错。

微生物学家曾进行研究，一条脏内裤平均带有0.1克粪便，人类排泄的粪便除1/4的水分和食物残渣，还会有脱落的肠壁细胞和微生物。如果宿主患有疾病，还可能携带乙肝病毒、轮状病毒等。所以，内裤可能比袜子更脏！

做到这些 袜子内裤一起洗

千万别说既然都脏，那就以毒攻毒好了，毕竟不管传染哪个菌，后果都得自己承受。 如果真要一起洗，必须满足3个条件：

①尽量不与别人的内裤袜子同洗，自己洗自己的。

②如果有脚气，一定要分开洗，避免引起皮肤癣菌的传播。

③不小心混在一起洗了，记得及时晾晒和消毒。

一些朋友可能要问了，怎么国外的公共洗衣机什么都能一起洗？为啥有的洗衣机常年混洗没问题？

这的确是一个有意思的现象，国外洗衣房中国留学生会将内衣单独拿出来洗，而外国妹子什么都一股脑儿往洗衣机里扔。

其实，老外的洗衣粉里含有消毒剂、杀菌剂，可以有效杀灭细菌、真菌等。但是国内洗衣粉和洗衣液中大部分是不含有消毒成分的。

那想任性地洗就没办法了吗？当然有啊。漂白剂或者是消毒剂等，在洗衣的过程中会释放活性氧，能将脚气等真菌一扫而光。

如果洗衣机自带烘干或者加热的功能，那就更好了！大部分的微生物在22℃至36℃下生存，所以我们只要拿超过60℃的水来处理，也可以起作用。

此外，对于贴身衣物，还要注意通风和干燥。毕竟阴冷潮湿的环境也会孳生细菌、真菌等。这些条件满足了，其实混洗也没什么大碍。毕竟心理接受得了，也没什么大不了！

审稿/李薇薇（北京清华长庚医院）

那些洗衣服的注意事项

1.如果您被迫使用公共的洗衣设备，比如公共洗衣机，建议只将不贴身的衣物丢进洗衣机。内裤和袜子手洗即可。

2.大人的衣物，尤其是内裤和袜子千万要和孩子的衣物分开，毕竟孩子的抵抗力会弱些。

3.生理期、肛肠疾病，皮肤出现脱皮、损伤、异常分泌、瘙痒等症状的朋友，至少要手洗内裤。