速效胰岛素，老人餐后打

受访专家：北京老年医院内分泌科副主任 耿亚辉

普遍来说，糖友中应用胰岛素降糖的比例越来越高，很多人都选用速效胰岛素，一来起效快，二来好把控。糖尿病患者血糖高峰值多数在餐后2小时出现，速效胰岛素的降糖作用最高峰值的时间在1~2小时。因此，临床上多数建议在餐前注射速效胰岛素，使得胰岛素的作用高峰与进餐后的血糖高峰相匹配。但是北京老年医院内分泌科副主任耿亚辉表示，以下几类情况不适合餐前注射速效胰岛素。

1.病程较长或年龄较大的老年糖友。随着年龄增长，老年人记忆力、认知能力下降，再加上病程往往比较长，因此胰岛功能差，对低血糖的感知能力较低。一方面，如果餐前打胰岛素，老年人有可能忘记，造成重复注射；另一方面低血糖对老年人危害非常大，首先要保证老年人不发生低血糖。所以，老年人餐后注射速效胰岛素比较合适。

2.有其他合并病的糖友。一是合并消化道疾病、肿瘤等的患者，这类患者的食欲可能会降低、进食不规律或进食后可能发生恶心呕吐。二是合并了肾脏、心脏方面的问题，对低血糖的感知较低，发生低血糖危害比较严重。

3.不规律进食的糖友。日常生活中难免会有聚餐，此时糖友就可能出现进餐时间较长，长达1~2小时；进餐内容丰富；进餐有时只吃菜不吃主食的情况。这些不规律进食的情况可能会显著影响餐后血糖的达峰时间，应调整胰岛素的注射时间。

4.糖尿病胃轻瘫患者。糖尿病胃轻瘫是较为常见的糖尿病自主神经并发症，患者的胃排空功能受损，影响食物的消化与吸收。普通人混合餐胃排空时间为4个小时，而糖尿病胃轻瘫患者则需要延长到6个小时，甚至8个小时。由于影响食物的吸收速度，延缓餐后血糖的达峰时间，不适合餐前注射速效胰岛素。

此外，运动、洗热水澡（桑拿）会增加皮肤局部的温度与血流，加快胰岛素的吸收速度。因此在运动或者热水浴后，如果要进餐，不妨把胰岛素放在餐后注射。（记者 张 健）