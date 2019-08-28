孕妇牙齿不健康影响胎儿发育

“育龄女性怀孕后，由于激素水平发生改变，有些孕妈之前存在的口腔问题就暴露出来。”长沙市口腔医院友谊路院牙体牙髓科副主任医师胡蓉斌称，对于怀孕的准妈妈来说，口腔健康在整个孕期尤其重要。一旦出现口腔问题，可能造成孕妈妈吃不好、睡不好，还莫名烦躁和恐惧。有些孕妈妈在孕前没做过系统的口腔检查，以至于龋齿、牙周炎、智齿冠周炎、残根等毛病到怀孕时就突发状况，这在治疗上非常棘手。

孕期易出现口腔问题的原因，是因为孕妇的雌激素水平升高，牙龈中的血管扩张，造成牙龈充血、增生，对细菌的抵抗力减弱，让原有的口腔问题放大，出现妊娠期牙龈炎。很多孕妈为了给宝宝提供足够的营养，增加摄入食物的次数，尤其在睡前吃东西、喝牛奶等，又不注意口腔清洁，无形中增加了龋齿等的发生。此外，妊娠期的牙周感染可能会影响胎儿发育，有些牙齿问题还影响进食，致使孕妈和胎儿的营养摄入不足。

“孕前应进行全面的口腔检查，及时发现牙周病、龋齿、智齿等，先行治疗。”胡蓉斌认为，还应掌握正确的刷牙方法，坚持每天早晚刷牙，饭后漱口。

孕期的牙科治疗，以怀孕第4～6个月相对安全。若在孕前3个月和最后3个月治疗，有流产和早产的风险，这两个时段不要进行拔牙等创伤性操作。无创性的孕期口腔检查与治疗虽不受此限制，但需注意避免紧张情绪，且孕妈也不宜长时间保持仰卧姿势。当然，最有效的办法是常态下定期进行口腔检查，做到早发现、早治疗，平时保持良好的口腔卫生习惯。（作者杨蔚然）