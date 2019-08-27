荷叶薏仁山楂茶降血脂

广东省名中医、广东省中医院副院长 杨志敏

随着生活水平的提高，超重、高血脂困扰着许多人。想要减肥的肥胖与高脂血症患者，可以常喝荷叶薏仁山楂茶。

具体做法为：取荷叶5克、炒薏仁10克、炒山楂3克（一人份）。上述药材洗净，放入茶壶内，加入适量热开水，加盖浸泡5分钟，加少许糖调味，即可饮用。荷叶味苦辛，微涩，性凉，可清暑化湿、升发清阳。《本草纲目》中记载：“荷叶服之，令人瘦劣”，结合现代药理研究成果来理解，就是有助于减肥、控制血脂，对于肥胖和高脂血症患者来说效果很好。薏仁微寒，具有清热祛湿的作用；山楂消食健胃、行气散瘀、化浊降脂。为中和药材的寒凉之性，又不失其祛湿消脂之功，能适合更多人群饮用，在这里用的是炒薏仁和炒山楂。高血压、冠心病痰湿型人群也可日常保健食用。

需注意的是，本方孕妇忌食，气血虚弱者及体弱小儿不宜多食。血糖高者可少加或不加糖。▲