别把雌激素当“防老药”乱吃或致癌

随着女性年龄的增长，尤其是绝经后，自身所分泌的雌激素就会逐渐下降。于是，失眠多梦、潮热汗出等更年期症状陆续显现，补充雌激素成为不少中老年女性希望永葆青春的“救命稻草”。殊不知，雌激素并非有求必应的“防老药”，胡乱补充有可能增加患癌风险。特别是，一些打着美容丰胸、驻颜回春旗号的保健品，有可能暗藏植物性雌激素，长期服用或使外源性雌激素在体内增加而产生副作用。

适量补充雌激素可减轻更年期症状

雌激素由卵巢和胎盘产生，肾上腺皮质也产生少数雌激素。女孩在进入青春期后，卵巢开始分泌雌激素，以促进阴道、子宫、输卵管和卵巢本身的发育，同时子宫内膜增生而产生月经。雌激素还能促使皮下脂肪富集，体态丰满，乳腺增生，乳头、乳晕颜色变深，并产生性欲；促使体内钠和水的潴留，骨中钙的沉积；保持女性的心理和行为特征。很显然，雌激素对于女性的健康成长很重要。

然而，随着女性年龄的增长，尤其是绝经后，自身所分泌的雌激素就会逐渐下降。此时，很多女性就会出现潮热多汗、情绪改变、睡眠障碍等症状，也就是通常所称的“更年期综合征”。雌激素的下降，除了会发生更年期综合征，还会导致骨质疏松与骨折、心脑血管疾病以及老年痴呆症等疾病。鉴于此种状况，很多女性就通过补充雌激素来提高生活质量，防治疾病。

确实，补充适量的雌激素，对于减轻更年期症状、防止生殖器萎缩、防治老年性阴道炎、尿道炎和减慢老年性骨质疏松症的进程，均有较好的效果，其治疗之利远远大于其弊。在国外，60多年前就有人提倡长期应用小剂量雌激素治疗以预防衰老，至今在某些地区仍盛行。

雌激素补过头 小心癌症找上门

不过，雌激素不能盲目补充。因为如果人体内的雌激素过高的话，容易造成女性患心脏病和乳腺癌的几率上升，严重者甚至有可能导致痴呆。

已经绝经3年的刘女士一向对自我保健很重视。听人说，进入更年期的女性绝经后卵巢功能下降会导致体内雌激素水平过低，从而诱发骨质疏松等疾病。如果补充雌激素，不但改善更年期的症状，而且还能延缓衰老。因此，她平时十分注意补充雌激素，除了服用尼尔雌醇片补充雌激素，还专门购买含有雌激素的保健食品天天吃。与其他同年龄的人相比，刘女士面部潮红、多汗、易激动等更年期症状确实轻微，但是连续服用雌激素药物和富含雌激素的保健食品3年后，她发现阴道反复出血。经医院妇科检查，被确诊为子宫内膜癌。

实际上，雌激素并非能使人永葆青春的“防老药”，因为激素替代治疗有潜在风险因素。外源性雌激素水平过高是子宫内膜癌的高危因素之一。如长期使用单一的雌激素，可能会刺激子宫内膜持续增生，增加子宫内膜癌的发生率。

中老年女性补雌激素需遵医嘱

是药三分毒，雌激素治疗同样如此，在带来疗效的同时，也可能会增加血栓、乳腺癌、脑卒中的风险。所以，中老年妇女使用雌激素必须在医生指导下进行。应严格掌握适应症及禁忌症，进行个体化补充，包括剂量、剂型、配伍方案等。以最低有效剂量为原则，根据使用的效果、时间长短和个体的具体情况不断进行调整。同时，需定期查血脂蛋白、胆固醇、血液流变性及做乳房造影。有阴道流血者，还应做子宫内膜活检，以便及时发现并发症，确保用药安全。

临床认为，绝经后的更年期症状，一般与骨质疏松症并存。如果采用雌激素药物治疗，不要漏服，尤其是不能骤然停药。因为药物骤停会使体内雌激素骤降，可能导致原有更年期症状加重，甚至引起阴道不规则出血。服用雌激素药物者，应在医生的指导下慢慢停药。

当心那些暗含雌激素的保健品

需要特别指出的是，患乳腺癌的女性、孕妇、伴有原因不明阴道出血的女性、肝功能异常、血栓栓塞性疾病如脑血栓等的女性则不应该补充雌激素。另外，子宫肌瘤患者、子宫内膜异位症患者，胆囊疾病、偏头痛、癫痫、哮喘、高泌乳素血症等都应慎用雌激素进行补充治疗。

还需要提醒的是，中老年妇女不要盲目服用保健食品，因为有些保健食品含有雌激素成分，选购保健食品一定要仔细阅读标示上的所含成分，以免长期服用使外源性雌激素在体内增加而产生副作用。

保健食品所含雌激素主要是植物雌激素中的异黄酮类，如大豆异黄酮和红车轴草、大豆异黄酮和黑升麻、大豆异黄酮和苜蓿、大豆异黄酮和银杏叶提取物、大豆异黄酮和番茄红素等复方保健产品。因此，在购买保健食品时，应注意购买正规品牌，会标明所含成分。不要轻信美容院或者老年养生场所推荐的三无产品，因为这些场所推荐的号称能美容丰胸、延年益寿、包治百病的“神器”，往往是含雌激素等添加物的保健食品，有害人体健康。

文/邬时民