帕金森病人要警惕“冻结”步态

“当时我被‘冻’在了在人行道上，想走却挪不动步子，就那么一动不动的站了快三分钟，堵了两边一共二三十辆车……”前几天发生的一件事情，让帕金森病人老张至今心有余悸。

老张今年65岁，患帕金森病5年了，起初的症状只是右手抖，后来发展为双侧手抖，伴随着全身肢体的僵硬和运动迟缓。前几天他准备去家附近的小公园锻炼，在过马路时，遭遇了患帕金森病以来第一次的“冻结步态”。不到二十秒就能过去的马路。这次突然就抬不动脚，无论怎么使劲都没用，被定在原地了。红灯都亮了，把老张急得满头汗。幸亏了现在的‘车让人’政策，人行道两边车的司机都在等他。幸好在好心人的帮助下协助老张挪着走到了马路对面。

空军军医大学唐都医院神经外科王学廉教授表示，冻结步态被定义为“企图行走时或前进过程中步伐短暂、突然地中止或明显减少。”常见于转弯和步伐启动时，也可见于通过门口、路口、紧张过度或者在做其他事又想迈步时。这是帕金森病人特有的症状，患者会感觉脚底就像被胶粘住、被吸住，无法起步或者起步、迈步困难，转身力不从心、难以动弹，这种现象一般持续数秒，但可能也会长达几十秒甚至几分钟。

要减轻、治疗冻结步态？王学廉教授建议，药物治疗方面，95%的患者冻结步态出现在药物“关”期，可通过调整剂型使患者维持在“开”期状态；脑深部电刺激手术不仅可治疗帕金森病的震颤、僵硬、姿势异常、运动迟缓症状，对冻结步态也有相当好的效果；注重康复训练，平时起步时脚要尽量抬高，跨步要尽量慢而大，脚着地的顺序是先足跟再足尖，两臂在行走时自然的前后摆动。王学廉教授强调，帕金森病情进展到中重度时，冻结步态更是很容易出现，在过马路、特殊场合突然出现冻结步态，可能会有危险发生，患者和家属一定要警惕。 （作者彭朔）