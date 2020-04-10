如何判断老年人是不是患了帕金森病？

4月11日是“世界帕金森病日”，“帕金森病”在人们当中已经不是个陌生的名词。从周围的普通老人，到数学家陈景润、文学家巴金、拳王阿里、凯瑟琳·赫本……我们都看到了“它”的表现。而制服它，似乎还缺少更成熟的方法，因为对它的认识还不够清楚，它仍然笼罩着一层神秘的面纱。

帕金森病是一种常见的神经功能障碍疾病，主要影响中老年人。目前，我国的帕金森病患者人数已经超过了200万，随着我国老龄化的加剧，帕金森病的患病率进一步攀升。主要表现为患者动作缓慢，手脚或身体的其它部分的震颤，身体失去了柔软性，变得僵硬。帕金森病的病情一般不会自然缓解，如果不经治疗病情进展往往较迅速，5-10年后就会严重影响生活和工作，最终绝大部分帕金森病患者的活动都局限于家中、病榻上，生活质量急剧下降。许多老年人在出现肢体抖动、动作缓慢等帕金森病的典型症状时，常将其归因于“年纪大”的缘故,没有引起重视，也没有及时去医院就诊，任由疾病发展。因此，早期发现帕金森病显得特别重要。

那么，如何识别老年人是不是患了帕金森病呢？这套国际上通用的自测题能快速揪出帕金森病。

1.你从椅子上起立有困难吗？

2.你写的字是不是比以前小了？

3.有没有人说你的声音比以前小了？

4.你走路容易跌倒吗？

5.你的脚是不是有时突然像粘在地上一样抬不起来？

6.你的表情是不是没以前那么丰富？

7.你的胳膊或者腿颤抖吗？

8.你自己系扣子困难吗？

9.你走路时是不是脚拖着地走小步？

每个问题如果回答“是”就计1分，如果超过3分，建议您马上到医院，找有经验的医生通过体检、CT等方式做进一步检查，早发现，才能早治疗。

得了帕金森病，除了药物以外，还有什么其它方法？推荐以下康复运动

康复原则：保持各个关节的活动度，维持相对良好的姿势和步态，延长独立生活能力。

康复方法：

1、头部运动：患者端坐位，头由中立位缓慢向后仰至最大幅度，然后慢慢向前低头至最大幅度，头于中立位向右后方看于最大幅度，然后再缓慢向左后方看，各重复10次；头由中立位缓慢向右肩上靠至最大幅度，然后再缓慢向左肩靠至最大幅度，重复10次；

2、表情训练：练习时最好对着镜子做，鼓起脸颊并慢慢做吹气练习，重复10次；撅嘴和咧嘴练习，重复10次；下颌张开、闭上，重复10次。

3、上肢和肩部的锻炼：患者端坐位，两臂伸直分别从体前和体侧上举至头顶上并坚持10秒钟，双手伸直，背后相扣，往后拉至最大幅度并坚持10秒钟；两臂伸直，从前向后和从后向前在体侧进行环绕运动，反复10次，

4、手指训练：患者伸直掌指关节，展平手掌，一只手抓住另一只手的手指向手背方向掰压，将手心放在桌面上，尽量使手指接触桌面，反复做握拳和伸指的动作

5、平衡协调锻炼：患者中立位，双腿分开与肩同宽，向左右前后移动重心平衡训练，患者单腿交替负重站立平衡训练，患者躯干和骨盆左右旋转，并使上肢随之进行大的摆动平衡训练，患者原地踏步、高抬腿、走正不协调性训练。

6、步态训练：要求患者双眼直视前方。身体直立。起步时足尖要尽量抬高，先足跟着地再足尖着地，跨步要尽量慢而大，两上肢尽量在行走时作前后摆动。

7、作业训练：要求患者积极参与到日常生活中去，减少他人的帮助，独立完成如穿脱衣服、进食、洗澡、大小便等基本日常活动。

中医还有什么特殊治疗呢？

1、针刺：百会，风池，合谷，足三里，三阴交，太冲、内关、阳池、阳陵泉等穴位

2、灸法：艾条灸大包、期门、神阙、足三里

3、耳穴：神门、皮质下，肝、肾、肘、膝、腕、指

4、推拿：推头部五经；拿揉颈后肌肉；点揉风池、风府、肩井、曲池、悬钟

5、药茶：天麻3g与绿茶1g代茶饮，直至冲淡

如果您罹患帕金森病，不论是否口服了药物，都可就诊于康复科，通过中西医康复运动技术，提高日常生活质量，让您不用“帕”！

（北京中医药大学东方医院康复科 王嘉麟）