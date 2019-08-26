邓光锐:整合医疗资源 首诊在基层小病不出乡

人民网北京8月26日电（王黔）26日，在国家卫健委医政医管局指导支持下，由人民网·人民健康举办的2019“强县域、千县行”全国启动大会在京举行。活动将分地区、分类别组织沟通交流加强学习，开展典型案例征集，充分挖掘先进案例并加以推广。

县级医院作为县域内医疗卫生中心，在负责以住院为主的基本医疗服务、危重急症病人抢救的同时，还承担着对乡村卫生机构业务技术指导和乡村卫生人员的进修培训。县级医院作为医疗体系当中一个关键节点，在多年发展中积累了较多经验。好经验需要分享，更需要大力传播。

在会议发言时，湖北黄冈市黄州总医院院长邓光锐介绍，2017年12月18日，黄州总医院正式挂牌成立，内设有38个专科，其中特色专科11个，拥有高级职称技术人员185人，编制床位2000余张。

邓光锐说，黄州总医院启动了三医联动改革，主动控费降费，探索医药、卫生、医疗、医保支付方式、信息化等全方位改革；在学科建设上，医院探索建立联体大学科，实现区域内资源共享、统一调度、统一分级诊疗；医院还纵深推进健康管理中心建设，医共体近2000余人全员开展家签与慢病管理，实现全域覆盖、全员参与、全程管理，推动健康管理向生命周期全方向发展。

“优化大学科的资源配置，整合资源，重心下沉，开展分级会诊和互联网远程会诊，做到首诊在基层，小病不出乡，大病不出区，方便群众就近接受高水平质量的医疗服务。”邓光锐说，2018年以来，黄州总医院向基层共派驻专家37人，累计服务群众33800余人，组建家庭医生团队46人，对重点人群实行送医送药上门服务，签约服务城乡居民达到11万人次。此外，截至到2019年6月，已有2300人次下沉到乡镇卫生院社区卫生中心坐诊，有32人下沉到基层开展对口帮扶。

2019年1-5月，医共体门诊量约33万余人次，同比增长9.26%；住院量22000人次，同比增长24.64%；基层门诊量和住院量分别比去年同期增长38.91%和91.24%；县域内外转患者占比持续降低，2019年较2018年上涨8%。