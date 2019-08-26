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孟祥宝：医院能力建设需要在五个方面发力

2019年08月26日16:46 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月26日电 （李栋）26日，在国家卫健委医政医管局指导支持下，由人民网·人民健康举办的2019“强县域、千县行”全国启动大会在京举行。活动将分地区、分类别组织沟通交流加强学习，开展典型案例征集，充分挖掘先进案例并加以推广。

县级医院作为县域内的医疗卫生中心，在负责以住院为主的基本医疗服务、危重急症病人抢救的同时，还承担着对乡村卫生机构的业务技术指导和乡村卫生人员进修培训。县级医院作为医疗体系当中一个关键节点，在多年发展中积累了很多经验。好经验需要分享，更需要大力传播。

在会议发言时，山东东阿县人民医院院长孟祥宝表示，医院能力建设需要在人事、薪酬、人才培养、学科建设和医疗质量与安全管理五个方面发力。

人事制度改革的目的是改变人的管理秩序。在聘任制过程中，聘任主体发生了变化，主体不再是医院，而变成了科室主管。按照谁用人，谁聘任、谁培养、谁支付的方式进行聘任。

薪酬制度改革改重点是分配结构，去掉药品、耗材，剩大约50%的费用来分配。薪酬改革绝不是平均加工资，该降的必须降，该升的必须要升。医生在县级医院有非常好的工作愿望，必须保持非常好的工作效率，才算好的医生。

在人才培养培养方面，孟祥宝介绍第一是高起点，第二是开放式，第三是有效性。学科建设是专业分开与专业融合协同发展的模式，专业越分越细，融合越来越强。只有专业分开，才能让病人接受专业化的诊断与治疗。只有融合，学科才会越来越强。

医疗质量与安全管理方面，孟院长建议，县级医院要把PDCA循环应用各项工作中，用完善的组织架构、上报制度，持续改进相关流程。

(责编：李栋、李彤)


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