心健康公益行动安徽站正式启动

8月24日，由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起的“心健康公益行动”在安徽省顺利举办启动大会。

心健康公益行动安徽省启动仪式

中国科学院院士、中国科学技术大学附属第一医院院长葛均波教授，安徽省医师协会秘书长、安徽医科大学第一附属医院颜雨春教授，安徽省医学会心血管病分会、中国科学技术大学附属第一医院心内科主任严激教授，上海市医师协会会长、上海同济大学附属第十人民医院心内科主任徐亚伟教授，哈尔滨医科大学附属第四医院心内科主任杨巍教授，天士力集团副总裁吴丹勇，天士力生物医药公司副总经理祁云贵，以及来自全国各地心血管领域的专家及基层医生代表等200余位嘉宾出席了本次大会。

大会主席葛均波院士在大会致辞中表示：心健康公益行动已经在全国多个省市顺利开展并取得积极成效。但目前我国心血管疾病防治仍面临严峻挑战，心健康公益行动将进一步构筑心血管疾病全面防线，通过一系列活动，提高居民健康素养，推动优质医疗资源下沉，有效延缓、遏止我国的心血管病发病率，助力健康中国战略实施。

葛均波院士在大会现场

作为“心健康公益行动”发起单位的代表，天士力集团副总裁吴丹勇在会上讲到：自2018年10月17日“心健康公益行动”在北京正式启动以来，围绕“全民心健康”已经在全国各地开展了一系列公益活动，并取得了社会各界的广泛关注与支持。行动将优化整合医疗资源，完善区域网络诊疗体系，构建院内外一体化的救治服务体系。坚持“以人民为中心，以健康为根本”的理念，携手各界力量推动大会成果向基层下沉。

天士力集团副总裁吴丹勇致辞

安徽省医师协会秘书长颜雨春代表安徽省医师协会对大会召开表示祝贺：“心健康公益行动”在安徽省的正式启动，将有效促进当地心血管病防治工作的提高和完善。医师协会将和医院、媒体、企业等共同努力，推进心血管健康工作，强化公众的疾病防控意识，加强对心血管疾病一、二级预防的临床指导，构建安徽省心血管病防治网络和服务体系。

安徽省医学会心血管病分会严激教授表示：“心健康公益行动”将通过举办专题学术论坛、开展适宜技术培训、普及疾病防治知识、搭建信息管理平台、寻找爱“心”医生等活动，培养全民健康意识，构筑心血管疾病的全面防线。

大会现场还举办了心健康公益行动安徽站启动仪式，并向来自安徽省各地区心血管领域的知名专家、基层医生颁发“心健康公益大使”聘书，严激教授被授予安徽省公益大使主席。随后大会进行了学术交流环节，徐亚伟教授、汤圣兴教授、杨巍教授以及陈鸿武教授分别就《中国胸痛中心再认证标准与工作流程》、《急性ST段抬高型心肌梗死合理用药指南解读》、《冠脉内精准溶栓而今迈步从头越》及《如何处理冠脉内血栓》等主题进行学术交流。

颁发公益大使聘书

随后，颜雨春教授、严激教授、杨巍教授以及来自中国科学技术大学附属第一医院的范西真教授、皖南医学院弋矶山医院的汤圣兴教授、蚌埠医学院第一附属医院的王洪巨教授接受了人民网·人民健康媒体专访。几位专家就安徽地区的心血管病现状及心健康公益行动的推动实施进行了深度解读。

颜雨春教授接受人民网·人民健康的专访