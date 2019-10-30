专家:心血管疾病防治存在预警不足和区域间不平衡两大痛点
近期，2019年“心健康公益行动”高峰论坛暨心健康公益行动一周年总结大会在京举办。上海市第十人民医院教授徐亚伟在接受专访时，就心血管疾病现状和救治问题进行解读。徐亚伟表示，心血管疾病防治工作存在预警不足和区域间不平衡两大痛点。
就心血管疾病现状问题，徐亚伟说，研究数据显示，全国心脑血管死亡率达44.7%，随着年龄的增加，死亡率逐渐上升，且农村高于城市。如今，心脑血管疾病的防控工作面临双重挑战，一方面是老年人群，从上海市心血管疾病发病年龄看，40岁以后发病率逐年增加，且女性发病迟于男性十年左右；另一方面是年轻人心血管发病率逐年增高，由于不良的生活习惯，例如酗酒、抽烟、熬夜以及精神压力大等各种原因，二三十岁发生急性心脑血管事件的病人越来越多。因此，心脑血管的防控工作在重点关注老年人群的同时，也要关注年轻人群。目前，上海地区为推动心脑血管防控工作开展全市模式，比如北上海老年化风险评估体系，就是通过防控数据做心血管健康指数分析，便于心脑血管防控工作的开展。
“开展‘心健康公益行动’一年以来，我们看到了成效，也发现了问题。”徐亚伟表示，这一年，“心健康公益行动”在省级、地市、县城、乡镇和社区举办各类不同规模的心血管疾病学术讨论活动，在心血管疾病科普救治知识宣传方面发挥积极作用。同时，在专业领域，发现国内心血管疾病防治工作存在两大痛点，一是预警不足，二是区域间不平衡。如何将端口前移、重心下移，把重点推到院前、社区以及家庭，是当前工作的重心。
徐亚伟说，为推进预警不足和区域间不平衡问题的解决，我们从2010年开始启动建设胸痛中心工作，近三年来1063家医院的胸痛中心被认证，将胸痛中心发展成上海市的一种全市模式或全区模式，这种模式也称之为“三全模式”，既全域覆盖、全程管理、全员培训。在胸痛中心建设过程中，真正践行分级诊疗，从基层首诊、双向转诊、急慢分治等多方面上下联动，形成了完整的体系建设。通过社会、医院、家庭、患者以及媒体的介入，提高全民对于抗击心脑血管疾病的认知能力。
对于心血管疾病的康复问题，徐亚伟表示，心血管患者的康复有别于其他疾病，患者康复过程中，除康复师或健康教练引导外，心血管医生需全程介入患者康复过程，形成从预防、预警到抢救、治疗的全过程。（刘卿）
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